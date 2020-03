Si no se llega a remontar la eliminatoria en la Champions League , se dice que Zidane tendrá otra reunión con Florentino Pérez y su comitiva y es que basta recordar que previo al Clásico Español se reunieron donde le expresaron su confianza para seguir con el equipo pero ahora con miras a quedarse de nueva cuenta sin trofeos , no parece haber paciencia.

Pochettino no dirige desde el año pasado cuando salió del Tottenham. Ha sonado para una gran cantidad e equipos, se creía que llegaría al Barcelona antes de anunciar a Quique Setién pero no se llegó a un acuerdo, por lo que ahora sería la opción ideal de llegar a uno de los mejores clubes del mundo.

Aunque no han nada confirmado con Pochettino, el plan b en caso de no concretar al argentino sería Antonio Conte, técnico que se quedó sin empleo de igual forma el año pasado pero él no llegaría sino hasta el final de la temporada, pues comentó que no dirigiría si no empieza desde 0 con un club. Ya veremos qué pasa con el Real Madrid y si queda con vida o no ante el Manchester City.