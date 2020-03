Las grandes ligas en Europa siguen detenidas debido al coronavirus y esto ha traído grandes problemas para algunos clubes y jugadores. Tal es el caso de Mauro Icardi, actual jugador del PSG, pues el COVID-19 estaría planeando una mala jugada en su contra que lo regresaría al Inter de Milán.

De acuerdo a información del diario ‘Marca’, Mauro Icardi tendría los días contados en el PSG y es que aunque inició con un ritmo goleador tremendo, poco a poco fue a la baja, siendo casi borrado del cuadro de Tuchel… pero ese no sería el motivo de su salida.

El coronavirus ha parado la Ligue 1 y con ello ha habido pérdidas millonarias, además de que no pueden realizar reuniones y demás para acordar posibles transferencias; es ahí donde entra Mauro Icardi y el coronavirus.

El primer motivo, es justamente esta imposibilidad de reuniones. El PSG e Inter de Milán deben de llegar a un acuerdo por Mauro Icardi a más tardar hasta el 30 de junio, hecho que no se sabe si podría realizarse por el coronavirus. Sí, hay videoconferencias y demás peor se verían afectadas por lo siguiente.

El PSG, en caso de querer mantener a Mauro Icardi, tendría que pagar un aproximado de 70 millones de euros, cifra que normalmente nos ería problema para los parisinos pero debido a todas las pérdidas que acumulan de momento, parece que mejor se ahorrarían ese dinero.

La Ligue 1 aún no tiene fecha de regreso y al no haber partidos, los clubes en Francia pierden dinero por los patrocinios, venta de artículos, boletos al estadio, promocionales y hasta derechos de transmisión, por lo que aunque no entrarían en crisis, Mauro Icardi sería ‘sacrificado’ y mandado de vuelta al Inter de Milán.

Cabe recordar que Icardi se fue del Inter de Milán por la mala relación que hubo con el club en sus últimos días. No jugaba, lo mandaban a la banca o ni era convocado y lo mejor era irse. Aunque no faltaron las ofertas, llegó al PSG pero parece que tendrá que volver a lidiar con problemas y una dura competencia.