Pór qué debes saberlo: Max Verstappen está centrado en ganar todo lo que pueda sin importar lo que pase al rededor

A Max Verstappen no le interesa otra cosa más que ganar todo lo que sea posible en la actual temporada de Fórmula 1. El neerlandés ya había manifestado su desinterés con lo que sucede con Checo Pérez y sus dificultades por calificarse a la Q3 durante las sesiones de calificación a pesar de ser parte de la misma escudería, y en el Gran Premio de Gran Bretaña le hizo el feo a la película de Fórmula 1 que protagonizará Brad Pitt.

A lo largo del Gran Premio británico se pudo ver al actor estadounidense en su rol como piloto para la película que se estrenará en 2025, incluso vistió un nómex para subir a un auto adaptado de Fórmula 2, en el cual dio algunos giros por el circuito de Silverstone, de hecho su monoplaza fue parte de la parrilla durante la vuelta de formación, la cual se realiza casi una hora antes de inicia la carrera.

Brad Pitt formó parte del paddock / Getty Images

Verstappen no tiene interés en la película de Brad Pitt sobre Fórmula 1

Brad Pitt tuvo un fin de semana similar al de los pilotos, pues su equipo ficticio tuvo lugar en el paddock e incluso tuvo un lugar en los pits, como si fuera parte de una escudería más, y hasta fue parte de la junta de pilotos del día viernes, pero con todo y todo, Max Verstappen manifestó que no tiene interés absoluto en dicha película.

Verstappen recordó que había tenido una reunió con Brad Pitt en el Gran Premio de Estados Unidos en 2022. “Ya me había reunido con él en Austin el año pasado, y por supuesto muy brevemente el viernes durante la junta de pilotos, donde querían hablar un poco sobre lo que van a hacer. Creo que van a utilizar algunas tomas de todo el mundo. Pero, por lo demás, no me interesa nada”.

Max Verstappen lidera el campeonato de pilotos / Getty Images

Verstappen no es precisamente el más fan de las series o películas, simplemente hay que recordar que se ha negado a participar en Drive to Survive al considerar que la serie de Netflix suele exagerar algunas situaciones y agregar mayor drama del necesario. “Todo está bien para mí. Realmente no me interesa mucho”, dijo de acuerdo con Motorsport.

Tal vez ese desinterés de Verstappen se relacione porque la película ha contado con el asesoramiento de Lewis Hamilton y Mercedes, que ayudó a modificar el Fórmula 2 de Brad Pitt para hacerlo pasar como un Fórmula 1.

Sonny Hayes formó parte del Gran Premio británico como si fuera un piloto de verdad

Brad Pitt le dará vida a Sonny Hayes, el veterano piloto estelar de la película que se podrá ver en Apple TV, así como en cines a partir de 2025. El filme cuenta con todo el apoyo de Fórmula 1, por lo cual accedió a agregar al equipo ficticio durante gran parte del Gran Premio de Gran Bretaña, el cual presume una amplia historia en el Gran Circo al ser la sede de la primera carrera en 1950.

Sonny Hayes, el personaje de Brad Pitt, tuvo su propio box / Getty Images

Sonny Hayes es compañero de equipo del piloto Joshua Paerce, quien es interpretado por el actor Damson Idris y con quien Brad Pitt tuvo un mano a mano sobre la pista, aunque a baja velocidad, durante el fin de semana del Gran Premio.

