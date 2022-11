Max Verstappen estará en el ojo del huracán durante el Gran Premio de Abu Dabi después de la polémica situación que dejó el Gran Premio de Brasil, donde el piloto neerlandés no acató la orden de la escudería Red Bull para dejarle el sexto sitio a Checo Pérez. El piloto europeo no sólo no acató, sino que reclamó la instrucción apenas cruzó la meta.

Desde ese día, Verstappen se ha ausentado de las redes sociales y su imagen se ha visto manchada e incluso ha sido acosado, lo cual fue condenado por la propia escudería, que además asumió toda la responsabilidad en un comunicado, en el cual estableció que el error fue del equipo y no de su piloto.

Verstappen lamenta que amenazas a su familia

Después de cuatro días, Max Verstappen rompió el silencio y visiblemente enojado, criticó el hecho de que los medios de comunicación empañaran su imagen sin tener toda la historia completa, es decir, sin saber realmente por qué no cedió el sexto lugar a Checo.

Foto: Getty

“Después de esa carrera, me vi muy mal en los medios, pero tampoco tenían una imagen clara. Menospreciarme de inmediato es bastante ridículo, porque no saben cómo trabajo dentro del equipo y lo que el equipo aprecia de mí. Todas las cosas que he leído son realmente asquerosas y, más que eso, empezaron a atacar a mi familia, estaban amenazando a mi hermana y a mi mamá, a mi novia, a mi papá”, comentó el neerlandés.

“Para mí eso va demasiado lejos. Si tienes un problema conmigo, está bien, pero no persigas a mi familia porque eso es simplemente inaceptable”, declaró.

Asegura que tiene buena relación con Checo

La escudería Red Bull busca hacer por primera vez en su historia el 1-2 en la clasificación de pilotos, sin embargo, la postura de Verstappen en Brasil ha complicado el panorama para el subcampeonato de Checo Pérez, con quien aseguró tener una buena relación, para después continuar su reclamo.

“Honestamente tengo una gran relación con Checo, pero simplemente no entiendo porque comienzan a atacarme así. Espero que algún día realmente entiendan lo que estaba pasando, porque es un comportamiento inaceptable de tanta gente.También en este paddock, no son solo los fanáticos, sino mucha gente, lo que han estado escribiendo sobre mí es simplemente ridículo”, dijo, aunque tampoco aclaró o dio pistas sobre eso que ‘realmente pasó’.

“Estoy un poco harto de todas estas tonterías que están dando vueltas todo el tiempo. No he hecho nada malo”, agregó.

Getty Images

¿Qué dice Checo sobre esto?

Checo Pérez y Max Verstappen convivieron una vez más en la escudería previo a la jornada en pista del Gran Premio de Abu Dabi, pues se tomaron la foto de la temporada con todo el equipo en boxes, y ante los micrófonos y las cámaras, Checo fue cuestionado sobre la situación con Max Verstappen.

El mexicano se dijo arrepentido de los comentarios que realizó en el Gran Premio de Brasil, en el cual explotó al asegurar que sin él, Max no sería bicampeón del mundo.

“Fórmula 1 es un deporte muy emocional, y no hay otro deporte en el que puedas escucharte en vivo, solo en la Fórmula 1 sucede esto. Obviamente me arrepiento de muchas cosas que dije después de la carrera, porque estoy de vuelta con Max y con la relación que solíamos tener. Creo que podríamos haber manejado mejor la situación”, comentó.

Reuters