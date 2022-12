"Son la peor experiencia": La queja de Verstappen con Fórmula 1 por incremento de circuitos callejeros

Nosotros ya contamos los días y las horas para que llegue una nueva temporada de Fórmula 1, que por cierto tendrá varias novedades. Entre ellas se encuentra la inclusión de nuevos circuitos, algunos callejeros, y esa idea no es la favorita de Max Verstappen.

A diferencia de Checo Pérez, quien consiguió victorias en dos circuitos callejeros durante la última temporada, el neerlandés no la pasa igual de bien. En Mónaco terminó tercero con un montón de polémica que se extendió hasta el cierre de año y luego en Singapur, fue séptimo.

Y no es ningún secreto que si hay una victoria que se le niega a Verstappen, es precisamente Mónaco. Esa pista icónica e histórica en la que Red Bull tiene celebraciones en grande, es una de las que le falta por conquistar en su corta pero exitosa carrera.

La petición de Verstappen sobre el calendario y los circuitos callejeros

Sin embargo, más allá de los resultados de Verstappen en circuitos callejeros, la estrella de Red Bull prefiere correr en pistas como Spa-Francorchamps, por la manera en que cada piloto puede mostrarse.

“Es muy complicado, especialmente en la calificación (de Mónaco) cuando vas al límite, es realmente difícil dar una vuelta. Personalmente me gustan más las curvas de alta velocidad. Spa nunca debería dejar el calendario, porque ahí es donde realmente puedes marcar una gran diferencia como piloto.

“Preferiría ir a Las Vegas en circunstancias diferentes”, bromeó el bicampeón. “Estamos teniendo más y más circuitos callejeros, algo que no disfruto con un auto de Fórmula 1, no están diseñados para las calles. Entiendo tener algunos al año, pero no tantos. Es mejor tener pistas de la vieja escuela, como Suzuka“, declaró Verstappen de acuerdo con RacingNews365.

Pero la cosa no quedó ahí. Max Verstappen profundizó en sus razones para pedir que Fórmula 1 le baje tres rayitas con la inclusión de este tipo de circuitos en el calendario y los relaciona con la manera en que evolucionó el manejo de los monoplazas.

“Ahora, con los autos nuevos, conducir en un circuito urbano es la peor experiencia de la historia. Me encanta Singapur, es una pista realmente increíble y quedé realmente decepcionado con el comportamiento de los autos Ahora son tan rígidos que tan pronto como tocas los kerbs, casi terminas al otro lado de la pista“, sentenció.

