¡La calambrinha! Max Verstappen sufrió (y superó) un espasmo en la última carrera antes de ser campeón de Fórmula 1

La temporada 2021 de la Fórmula 1 terminó de manera cardíaca y es que es un final que se quedará en la historia porque fue simplemente espectacular -a menos de que seas Lewis Hamilton-, pero Max Vestappen tuvo un momento en el que casi pierde el campeonato.

Sí, Max Vestappen logró superar a Lewis Hamilton en los últimos momentos de la carrera en Abu Dabi, pero eso no significa que tuvo que dejar no sólo todo el esfuerzo y la última gota de habilidad para conducir el monoplaza, porque se sobrepuso hasta complicaciones en su cuerpo.

En declaraciones de una entrevista de Max Vestappen para The Guardian tomadas de Marca Claro mencionó: “Los niveles de estrés eran tan altos en el último giro, que el cuerpo reaccionaba ante eso. Pero no podía rendirme. Durante toda la vuelta, el pie no aguantaba más. Si revisan los datos, no hay un progreso de aceleración muy suave“

La cosa es que Max Verstappen no sólo se enfrentó a Lewis Hamilton, que eso ya es decir mucho, pues hablamos posiblemente del mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, también tuvo que sufrir un calambre en la pierna mientras conducía.

Si lo pensamos un poco más a detalle, el título de Max Verstappen podría tener mucho más significado por el final que tuvo, a quién venció y el calambre que tuvo que superar para poder levantar el campeonato de Fórmula 1 para Red Bull.

Max Verstappen a defender el título en el 2022

Para todos los amantes del deporte motor, la temporada 2022 de la Fórmula 1 es más que esperada y la buena noticia es que ya no falta mucho para que volvamos a escuchar el rugir de los motores y a Checo Pérez junto a Max Verstappen en los GP.

La Fórmula 1 regresa en febrero con algunas pruebas de los monoplazas que se tienen para la nueva campaña, con todo y con los nuevos cambios que se hicieron a los automóviles, y en marzo se viene la primera carrera en la que Max Verstappen comenzará la defensa de su campeonato.

Estamos a unos cuantos días de comenzar oficialmente la temporada y una de las grandes interrogantes sigue en el aire, pues Lewis Hamilton sigue sin anunciar si se retirará o competirá un año más para quitarle el trono a Max Verstappen y convertirse en el máximo ganador.