Max Verstappen se queja de Checo Pérez: “Al final siempre estoy solo en la pelea”

El Gran Premio de España no dejó buenas cosas para Red Bull ni para los pilotos de la escudería, pues la victoria fue para Lewis Hamilton y la tercera posición para Valteri Bottas, ambos pilotos de Mercedes. Max Verstappen fue segundo, pero no se sintió contento con el desempeño del equipo y eso incluye a Checo Pérez.

Sergio Checo Pérez fue quinto en la carrera y a pesar de que ha sido el piloto de la carrera en un par de ocasiones, a la escudería y su compañero Max Verstappen, les gustaría que estuviera en los puestos de podio para poder realizar una mejor estrategia y vencer a Mercedes.

Ya son varias las llamadas de atención que ha recibido Checo Pérez por sus actuaciones en lo que llevamos de la temporada de Fórmula 1, pero aún tiene la confianza del líder del equipo, Chris Horner, pero están perdiendo la paciencia.

Max Verstappen ya siente la desesperación de no poder contra Mercedes y Lewis Hamilton, así que el holandés se quejó de que no pudo contar con el piloto mexicano y no pudieron hacer la segunda parada en boxes como Lewis Hamilton, cosa que fue clave para conseguir la victoria en el Gran Premio de España.

En entrevista para Ziggo Sport, Max Verstappen comentó un poco acerca de la estrategia y de Checo Pérez: “En algún momento ya no tienes ninguna posibilidad. Y al final siempre estoy solo en la pelea. Así que pueden hacer fácilmente otra parada, porque hay un hueco detrás. Eso tampoco ayuda, por supuesto“.

¿Cuándo es el siguiente Gran Premio de Fórmula 1?

Después de 4 carreras que se han vivido en la Fórmula 1 y un dominio por parte de Mercedes y su piloto británico, Lewis Hamilton, quien ha ganado 3 de esos 4 Gran Premios, Red Bull quiere comenzar a repuntar en busca de mejores resultados.

Checo Pérez y Max Verstappen tendrán un par de semanas para preparar una estrategia que los pueda ayudar a revertir la situación que actualmente atraviesa Red Bull y que los está alejando de los podios a ambos pilotos.

El Gran Premio de Mónaco es la siguiente carrera y se llevará a cabo el 23 de mayo en el circuito de Montecarlo y será la última carrera en el mes. Con aun mucho camino por recorrer, Red Bull se encuentra a tiempo para contrarrestar el mal inicio y que Checo Pérez pueda conseguir los podios junto a Max Verstappen.