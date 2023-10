Lo que necesitas saber: Max Verstappen es el primer neerlandés en ser tricampeón de la F1,

Sin necesidad de correr el Gran Premio de Qatar y a falta de seis carreras para que termine la temporada 2023, Max Verstappen logró ampliar la lista de tricampeones de la Fórmula 1 de cinco a seis.

El neerlandés se unió a leyendas de la talla de Ayrton Senna, Niki Lauda y hasta de su suegro, Nelson Piquet. Con trece victorias en el año y prácticamente sin despeinarse ‘Mad Max’ se ha convertido en campeón y tricampeón del ‘Gran Circo’ sin la necesidad de correr un Gran Premio.

Max Verstappen se encamina a su tercer campeonato en la F1 / Red Bull

Verstappen 26 años y tres títulos de la F1

El primer campeonato de Max llegó en el 2021, en la última carrera de aquella temporada contra el siete veces campeón de la F1, Lewis Hamilton. El segundo, en el 2022 a falta de cuatro carreras, mientras que, el tercero lo consiguió sin la necesidad de correr el Gran Premio de Qatar, con los ocho puntos de la Sprint Race fue más que suficiente.

Max Verstappen llegó a 41 victorias en F1

Con 26 años y siete días, Max Verstappen es el sexto tricampeón en la F1, y se pone a uno de Alain Prost y Sebastian Vettel, aunque el alemán se mantiene como el tricampeón más joven de la historia.

Max y los otros tricampeones de la F1

Max Verstappen se coronó tres veces campeón de la Fórmula 1 después de un dominio brutal en la temporada 2023 de la Fórmula 1, consiguió trece victorias, diez de ellas de forma consecutiva y de los otros 19 pilotos en la parrilla no hubo ni uno solo que le hiciera competencia.

Tuvieron que pasar 31 años para que el ‘Gran Circo’ volviera a tener un tricampeón desde Ayrton Senna en 1988, 1990 y 1991. Dos brasileños, dos británicos, un austriaco y ahora, un neerlandés son los únicos que presumen tres coronas.

Piloto País de origen Campeonatos Temporadas Max Verstappen Países Bajos 3 2021, 2022, 2023 Ayrton Senna Brasil 3 1988, 1990, 1991 Nelson Piquet Brasil 3 1981, 1983, 1987 Niki Lauda Austria 3 1975, 1977, 1984 Jackie Stewart Reino Unido 3 1969, 1971, 1973 Jack Brabham Reino Unido 3 1959, 1960, 1966

Ayrton Senna ganó cinco veces consecutivas en Mónaco / Getty Images Niki Lauda, leyenda del automovilismo – Foto: Getty Images

Desde que Max llegó al ‘Gran Circo’ en el 2015 demostró que lo suyo no era ser un piloto más de la parrilla, por el contrario, su interés era solo estar en lo más alto del podio.

Ocho años después de su debut en F1

Max Verstappen llegó al ‘Gran Circo’ en 2015 cuando tenía tan solo 17 años de edad y después de estar un año en la Fórmula 3. Toro Rosso lo unió a sus filas y en el 2016 lo ascendieron a Red Bull.

Su primera victoria en la F1 la consiguió en su primera carrera con los ‘Toros’ en el Gran Premio de España, gracias a un accidente entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg.

Max Verstappen está en modo intratable / Getty Images

Puede que el dominio de Max aburra y que le quite espectáculo a las carreras, sin embargo, no es algo fácil para los pilotos quedarse tanto tiempo en la cima, así que, aunque ‘Mad Max’ no sea de los consentidos ya logró ponerse junto a Senna y Lauda, dos grandes figuras de la F1, algo que muy pocos pilotos han hecho.

