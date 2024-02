Lo que necesitas saber: PSG perdió más de cinco millones de seguidores tras la salida de Messi; se espera que pierda otros millones cuando pierda a Mbappé

“Está decidido, te dejo”, así tituló el la portada el diario L’Eequipe de Francia tras una jornada intensa en la que se dio a conocer que Kylian Mbappé comunicó al PSG que no renovaría contrato y que se marcharía en calidad de agente libre.

El futbolista galo ha disparado las ilusiones entre los aficionados del Real Madrid, pues se dice que su futuro está en el equipo blanco, al que ya rechazó en 2022 luego de renovar de última hora con el club parisino, con un acuerdo hasta 2024 y la opción de un año más, aunque esta opción sería activada por el jugador, no por el club.

La portada de L’Equipe

¿Qué pasa con Mbappé y el PSG?

De acuerdo con información de varios medios internacionales, el club francés compartió un comunicado breve en que explica que Mbappé informó al club que no haría válida la opción de renovar, por lo cual se irá al final de la actual temporada. Esta decisión la habría comunicado el martes 13 de febrero.

“El club confirma que Kylian ha comunicado su decisión de dejar el PSG al final de la temporada 2024. Los términos de la salida aún no se han acordado completamente”, indicó el club.

¿A dónde se irá Mbappé?

Está más que cantado que Mbappé está enfilado hacia el Real Madrid, aunque no hay acuerdos cerrados. Hay que recordar que al quedar como agente libre, el galo puede negociar libremente y cerrar contratos, sin embargo, por ahí se asoma otro club en el radar, se trata del Arsenal.

Kylian Mbappé / PSG

Según Four Four Two, el francés estaría interesado en seguir los pasos de Theirry Henry, quien se consagró a nivel internacional con los Gunners, la bronca está en lo económico, pues el galo buscaría un contrato que le garantice al menos cerca de 500 mil euros semanales. Actualmente los contratos más robustos en el Arsenal son de Kai Havertz, Gabriel Jesus y Bukayo Saka, quienes ganan 350 mil euros a la semana.

De acuerdo con The Athletic, las conversaciones entre Real Madrid y Mbappé se intensificaron a mitad de diciembre del 2023 y en enero se ofreció un acuerdo por una cifra menor a lo que se había presentado en 2022, y aunque en Madrid esperaban tener todo cerrado en enero, en entorno de Mbappé no estuvo de acuerdo con ese plazo. De cualquier manera, el contacto continúa y se entiende que el hecho de haber comunicado su salida al PSG, es una buena señal para los merengues.

El impacto de la salida de Mbappé

PSG perdió volumen mediático en el último año después de perder a Lionel Messi, Sergio Ramos y a Neymar. De esta manera, los reflectores quedaron solitos para Mbappé, quien es el máximo goleador en la historia del PSG con más de 240 goles. El segundo mayor goleador es Edinson Cavani, con 200.

Kylian Mbappé con el PSG

Actualmente Mbappé ha convertido más del 40% de los goles que tiene PSG en el torneo de liga, de modo que su salida tendría un impacto importante a nivel deportivo, pero el golpe más fuerte tal vez esté en lo mediático.

El valor actual del club es de mil millones de euros, y la salida de Mbappé dejaría al equipo con un valor de 820 millones, tomando en cuanto que el atacante está tazado en 180 millones de euros. Esto dejaría al club francés con casi el mismo valor del desahuciado Barcelona (863 millones de euros).

A nivel de redes sociales, PSG ya conoce los impactos a lo que se enfrentaría y es que cuando Lionel Messi salió del club parisino, la cuenta de Instagram tenía 70 millones de seguidores y actualmente la cifra se redujo a 65 millones. El hecho de perder a Mbappé representaría otra reducción importante de al menos un millón y un golpe más a nivel de popularidad.

Quedan cosas por resolver, pero si Mbappé se decide por el Real Madrid, esto significaría una interesante palanca para reactivar a La Liga de España, que ha perdido a sus máximas figuras en los últimos años, pero sin duda no sería una buena noticia para el Barcelona… o lo que queda del club catalán.

