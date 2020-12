¿Qué ocurrió ahí? Por segunda ocasión consecutiva, Megan Rapinoe fue reconocida en los premios The Best luego de tener muy poca actividad en el año. Aunque suene increíble, el ícono de la Selección Femenil de Estados Unidos, disputó apenas tres partidos durante el 2020.

Pinoe formó parte del 11 Ideal y aunque no fue la única sorpresa entre las elegidas, varios usuarios en redes sociales se mostraron sorprendidos por su presencia debido a su poca actividad en las canchas: en todo el año registró sólo 155 minutos jugados.

Esto sucedió también cuando la atacante recibió el Balón de Oro en 2019. Si bien fue campeona en el Mundial de Francia 2019, con su club no sumó muchos minutos y otras contendientes parecían ser aun más determinantes en la cancha.

Este año estuvo lleno de situaciones atípicas provocadas por la pandemia de COVID-19; sin embargo, esto no quiere decir que se detuvo completamente la actividad en la NWSL. Entre septiembre y octubre se disputó la Serie de Otoño.

Ahí el OL Reign, equipo en el que milita Megan Rapinoe, ganó un partido, empató otro y perdió dos. Todo ocurrió sin que la campeona del mundo sumara siquiera un minuto en el terreno de juego.

De hecho, sus únicos compromisos disputados en el 2020 fueron con Selección Nacional en la SheBelieves Cup, un torneo amistosos internacional que se celebra anualmente con diferentes invitados.

La competencia se llevó a cabo entre el 5 y el 11 de marzo, antes de que comenzara la peor parte de la crisis sanitaria, misma que todavía no termina. Estados Unidos enfrentó y venció a Inglaterra, España y Japón para posteriormente coronarse campeón.

Pinoe participó en los tres encuentros, aunque no registró los 90 minutos en ninguno. En el primero disputó 29 minutos, en el segundo 60 y 66 en el último, pero en ese último colaboró para su causa con un gol de tiro libre.

No es ningún secreto que la vida de la mediocampista de 35 años de edad dio un giro después de que se declaró lesbiana mediante una publicación en la revista Out en 2012, pero más allá de sus preferencias, se convirtió en un modelo a seguir al defender causas justas.

Este año reclamó fuerte a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por no aprovechar el alcance mediático que tienen en plataformas como las redes sociales para mandar un mensaje contundente contra problemas contra el racismo.

No obstante, sus diferencias más fuertes han sido con el presidente Donald Trump, quien se manifestó contra la futbolista después de que se negara a visitar la Casa Blanca y se arrodillara durante el Himno Nacional como protesta ante el racismo y la discriminación en el deporte.

Sólo en el 2020, Rapinoe encabezó diversas campañas y conversaciones en línea para apoyar el movimiento Black Lives Matter, dar voz a las mujeres, mostrar cómo la pandemia de COVID-19 afectó a las comunidades de color, entre otras.

Asimismo, aprovechó para motivar a los estadounidenses a votar en las recientes elecciones, apareció en la portada de varias revistas, condujo el programa Seeing America with Megan Rapinoe en HBO y se publicó su autobiografía One Life, en colaboración con Emma Brockes.

Consciente de que estuvo alejada de las canchas durante los últimos meses, la también medallista olímpica aceptó que su reconocimiento le sorprendió tanto como a los aficionados y destacó el trabajo que hace falta por hacer en el futbol femenil.

“Tenemos muchas futbolistas mujeres fenomenales en todo el mundo y necesitamos hacer algo para reconocerlas. Que me eligieran una vez más muestra que necesitamos impulsar e invertir en las mujeres para que más de ellas tengan la oportunidad de ser vistas en televisión, en sus países y en todo el mundo“, redactó Rapinoe.

So much to be thankful for this year, and so much work still to be done. 🙏❤️ https://t.co/LtwTv8S0Jv pic.twitter.com/Kz8LettjXI

— Megan Rapinoe (@mPinoe) December 17, 2020