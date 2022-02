¡Insólito! Meikayla Moore marcó tres autogoles en el EU vs Nueva Zelanda de la Shebelieves Cup

Si has tenido un mal día y piensas que nadie en el mundo la está pasando peor que tú (más si eres del América), tienes que conocer la triste historia de Meikayla Moore, quien se convirtió en la primera futbolista en marcar un hat-trick en 30 minutos… en su propia portería.

Meikayla Moore es la defensa central de la Selección de Nueva Zelanda y juega para e Liverpool en Inglaterra desde 2020 y tiene 25 años de edad. Antes había jugado en Alemania para el Colonia y Duisburgo.

Desde 2013 juega en la Selección Mayor de Nueva Zelanda, que compite en la edición 2022 de la Shebelieves Cup, torneo que se celebra cada año en Estados Unidos, y a la cual se accede sólo por invitación.

Ahí, el equipo neozelandés cayó 5-0 ante el anfitrión, que resolvió el partido a los 35 minutos sin haber hecho un solo gol, ya que los tres primeros tantos del partido llegaron por obra de Meikayla Moore.

A Moore le apuntaron el primer autogol de Nueva Zelanda a los cinco minutos, luego de desviar un centro desde la banda izquierda; la zaguera no pudo atacar bien el esférico y lo desvió a su propia portería.

El segundo tanto llegó un minuto después, con un centro, ahora desde el lado derecho. Moore llegó tarde a la cobertura, de modo que la delantera de Estados Unidos ganó a posición y le tapó la visión a la defensa oceánica, quien cuando se percató, ya era muy tarde para evitar un cabezazo accidental a su arco.

Tal vez la jugada más desafortunada sucedió a los 35 minutos, pues a Moore le llegó un balón para despejar a modo, sin embargo, rebanó el esférico y sí, venció a su portera por tercera ocasión.

Hat-trick de autogoles de Meikayla Moore (Nueva Zelanda) hoy jugando contra Estados Unidos. No he visto nada igual en mi vida. Os hablarán de un hat-trick de autogoles de Stan van den Buijs en 1995 en campo del Anderlecht, pero NO es cierto.pic.twitter.com/Du6vnCvsPz

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 20, 2022