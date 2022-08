La Liga MX se acerca a la mitad del torneo Apertura 2022 y si hay un equipo que genera muchas dudas, es Pumas. El Barcelona los goleó en el partido por el Trofeo Joan Gamper y de regreso a México, América y Atlético de San Luis también los vencieron.

De cara a enfrentar a Santos, la afición comienza a desesperarse y a pedir un cambio en el banquillo. Sin embargo, Miguel Mejía Barón respalda a Andrés Lillini y confesó que la visita al Camp Nou fue un duro golpe para Pumas, sobre todo en lo anímico y el plantel no se ha recuperado.

“Encontrar una palabra sobre el grupo, no sé… Está consternado. Ustedes deben imaginarse, son muchísimos goles. Lo de Barcelona fue un mazazo terrible a la mentalidad de cualquier equipo. El mismo Andrés, el cuerpo técnico, todos; el ambiente está terrible, pero también son cosas que los profesionales hemos vivido y que tampoco nos debe de espantar“, declaró el vicepresidente deportivo en conferencia de prensa.

Mexsport

Cuestionado sobre si aceptar el partido por el Joan Gamper (que terminó 6-0) fue una equivocación, Mejía Barón aseguró que depende de dónde se vea. No obstante, desde su misma respuesta, por ahora parece que el resultado no ha dejado nada bueno para Pumas.

“Desde donde uno ve las cosas siempre hay positivos y negativos. Si uno quiere responder desde un punto de vista negativo, seguro que fue un error; si uno quiere ver el lado positivo seguramente habrá cosas que rescatar como la experiencia de un golpazo que hace que el equipo disminuya su confianza en sus capacidades y se transforma en un reto“.

Getty Images

¿Pumas tiene cláusulas para mantener a Dani Alves en la cancha?

De acuerdo con Miguel Mejía Barón, la respuesta es no. Durante los últimos días se ha especulado sobre la obligación de Pumas para que Dani Alves tenga minutos y, sobre todo, juegue los partidos completos.

“Sé que la polémica vende, pero creo que se debe de pensar que cualquier profesional que se preste a ser serio, no aceptaría una tontería. Eso no existe. No hay cláusulas para que el técnico lo ponga 90 minutos. Yo puedo certificar que eso no existe“.

Por el contrario, el vicepresidente deportivo aceptó que el fichaje de Alves fue todo un suceso para Pumas y que hace falta tiempo para que el equipo luzca mejor.

Mexsport