La semana 4 de la NFL sigue su marcha y aunque aún tenemos algunos juegos por delante, es momento de revisar las mejores jugadas que nos han regalado las grandes estrellas.

Como cada semana, la NFL nos suele regalar algunas ‘joyas’ y es que con pases aéreos, intercepciones, grandes carreras, touchdowns de ensueño y jugadas bien planeadas, se suman puntos y colaboran a que los equipos logren una victoria más; esta vez no ha sido la excepción.

Con 8 juegos en simultáneo, uno más que ya tuvo lugar el jueves pasado y el resto de esta semana 4 de la NFL, hay jugadas de sobra para deleitarnos, por ello veremos lo mejor de lo mejor de estos emocionantes juegos en el emparrillado.

Esta jugada sucedió el jueves pasado pero sin duda es una de las ‘joyas’ de esta semana 4 de la NFL. Sam Darnold, jugador de los New York Jets, hizo una escapada de locura y es que recibió el ovoide un poco atrás de la yarda 50 y dejó en el camino a los jugadores de los Denver Broncos, anotando touchdown y siendo el 0-6 para los Jets en ese momento… aunque terminarían perdiendo.

En el juego entre los Cleveland Browns vs Dallas Cowboys, se presentó esta jugada descomunal y es que Jarvis Landry tomó el balón por la yarda 45 del campo y lanzó un gran pase que terminó en las manos de Odell Beckham, siendo el 6-0 momentáneo para los Browns.

Los Buccaneers sufrieron en serio al medirse ante los Chargers y es que pese a que comenzaron ganando, esta jugada pondría todo parejo. Justin Herbert lanzó un pase de 53 yardas que le caería a Tyron Johnson, siendo el primer touchdown para Los Angeles y que le daría rumbo al partido.

Justin Herbert with a DIME for a 53-yard @Chargers TOUCHDOWN! #BoltUp

En el mismo juego entre los Chargers y Buccaneers se presentó esta gran intercepción y es que el equipo de Tom Brady se encontraba en su segunda jugada ofensiva y lanzaron un pase a uno de los costados, mismo que fue tomado por Michael Davis. Corrió hasta la zona de anotación, no tuvo mayor problema y con ello le dio un touchdown a su equipo.

Michael Davis takes it the other way for the 78-yard PICK-6! #BoltUp

📺: #LACvsTB on CBS

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/T1i6s2rIdv pic.twitter.com/M90V0Fexwz

— NFL (@NFL) October 4, 2020