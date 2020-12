Más que un deporte, el futbol es la conexión entre amigos, familiares y en ocasiones hasta desconocidos. En el caso de la familia Rodríguez Güemes, esta pasión se comparte por partida doble con los mellizos Lucía y Jerónimo.

Hoy, ella es jugadora de las Rayadas de Monterrey y antes vivió una etapa con Pumas; por su parte, él milita con los Universitarios y anteriormente tuvo una aventura por el Viejo Continente con el Real Oviedo de España. Curiosamente ambos se desempeñan como laterales.

Los cuates nacieron el 24 de marzo de 1999 y crecieron cerca del futbol por su padre Sergio Rodríguez Molleda, quien estuvo cerca de ser presidente de los Pumas; asistían con frecuencia al estadio y sobre todo a los entrenamientos y partidos de ‘Jero‘.

“Nunca nos separábamos, pero veía que él se iba a jugar, veía puros hombres y le decía mi mamá: ¿por qué yo no puedo? ¿por qué no puedo estar con él? Y un día me metí a un entrenamiento, de ahí me gustó, me apasionó muchísimo y sobre todo poder hacerlo con él, esa parte le daba chispa de que fuera algo más importante para mí“, reveló Lucía en una transmisión en vivo de Rayadas.

La trayectoria de los dos pequeños mellizos comenzó en las instalaciones de la escuela Femac, que se ubica al sur de la Ciudad de México. Ahí Lucy destacaba como una de las pocas niñas en los equipos.

Pumas y Europa: la trayectoria de Jero

Jerónimo es canterano auriazul y en 2018 tuvo la oportunidad de salir a Europa, concretamente a España. Con el Real Oviedo de la Segunda División B disputó 19 partidos en dos temporadas.

Orgullosa de ti siempre 🤩👏🏼👏🏼 https://t.co/gFeSU75CSx — Lucia Rodriguez Güemes (@LuciRodG5) November 18, 2018

El lateral no concluyó su segunda campaña en el futbol español y regresó a México para reforzar la defensiva de Pumas Sub-20 en el Clausura 2020; a pesar de que el torneo quedó inconcluso, registró 609 minutos jugados en ocho compromisos.

Ya en el Guardianes 2020, ‘Jero‘ también tuvo participación con la categoría con límite de edad; sin embargo, dio el salto al primer equipo y debutó bajo la dirección técnica de Andrés Lillini el 26 de julio contra Querétaro.

Lucía, felina y rayada

Lucía también dio sus primeros pasos como profesional con Pumas, de hecho es de las futbolistas que militó en este club desde la Copa Femenil del 2017 y permaneció en la institución durante cuatro torneos.

Aunque Rodríguez se consolidó como una de las defensoras fundamentales en el esquema de la entrenadora Ileana Dávila, salió del equipo a mediados de 2019 para reforzar al Monterrey y ahí consiguió su primer título en la Liga MX Femenil.

Desafortunadamente, Jerónimo no pudo estar presente en el estadio porque en ese momento se encontraba concentrado con Pumas varonil, pero un hermano siempre tendrá un buen consejo a pesar de la distancia.

“Él siempre ha estado en Pumas, la final que jugó ahí fue con la Sub-17, pero tiempo antes se lastimó y no poder jugarla fue un impacto muy fuerte. Él me decía que aprovechara que podía vivirlo y que lo disfrutara muchísimo“, recordó Lucy en su entrevista a mediados de 2020.

Van por el título del Guardianes 2020

Mientras Pumas sufrió y después protagonizó una hazaña ante Cruz Azul para meterse a la final del presente torneo, las Rayadas hicieron lo propio y casi con facilidad, dejaron en el camino al América para pelear por otro campeonato.

Entre esta situación y la pandemia de COVID-19, probablemente los mellizos no puedan estar presentes en el estadio para ver al otro en acción; no obstante, han demostrado antes que la distancia no es impedimento para apoyarse.

Es la primera ocasión en que unos mellizos disputan tanto la Final varonil, como la femenil en el futbol mexicano y este hecho sin precedentes podría significar mucho más al llevarle doble alegría a la familia Rodríguez Güemes.