¡Ay, mi Comandante! Los memes de la eliminación de la Juventus en la Champions League

Cristiano Ronaldo se fue a la Juventus para ser el revolucionario de Turín que llevara de regreso el trofeo de la Champions League, sin embargo, hasta ahora, el objetivo se ha quedado muy lejano.

La Juventus quedó eliminada de la Champions una vez más en los Octavos de Final después de caer frente al Porto, uno de los equipos mas grandes de Portugal, pero que a nivel europeo es una de las escuadras medianas y hasta modestas si se compara con los gigantes del Viejo Continente.

Los errores del juego de ida cobraron un valor enorme para la definición en Turín, donde la Juve no le supo sacar provecho a un equipo que jugó con un hombre menos desde el primer tiempo.

Si bien la atención mediática se centrará en el fracaso de Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo no saldrá limpio de las criticas, pues no sólo ha quedado eliminado de la Champions, sino que tiene limitadas oportunidades en la Serie A, que domina el Inter de Milán.

El único que podría levantar la Juve con Pirlo a partir de ahora es la Coppa Italia, que se define el 18 de mayo, mientras tanto el mexicano ‘Tecatito’ Corona está en los Cuartos de Final con un Porto sumamente orgulloso y aguerrido, que si bien no es favorito para conquistar el título, sí será un rival incómodo para cualquiera.

Desde Turín ahora llega una serie de memes que pasarán a la historia y a las heridas de la Juventus.

Ronaldo at Real Madrid vs Ronaldo at Juventus pic.twitter.com/ccGzC3RKIj

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) March 9, 2021