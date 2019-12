Manchester United está haciendo una temporada para el olvido, pese a que hace un par de semanas fue capaz de ganarle al Manchester City. Los Red Devils cayeron en su visita al Watford y el gran villano de la noche en Vicarage Road fue el portero español David De Gea.

El arquero del United facilitó el primer gol de la derrota por 2-0, después de comerse un remate de trámite de Ismaila Sarr a los 50 minutos. Wel arquero atacó mal el balón, de modo que se pasó entre los brazos.

El error abre el debate sobre un cambio en el arco del United, así como críticas y uno que otro meme.

José Mourinho, el ahora técnico del Tottenham y quien el año pasado aún dirigió a De Gea en el United, observó el error en vivo mientras daba una entrevista. En el lugar se encontraba Gary Neville, quien no pudo ocultar su sorpresa por una serie de gesticulaciones en modo de reprobación para el español.

Mourinho, más experimentado, se mostró más discreto, a diferencia de los memes, que de plano se han comido al arquero de la Selección de España.

De Gea been in touch with Karius, new gloves sorted 🙌🏻 #saferhands pic.twitter.com/Ek12x0CKxr

— Gar⚽️Breen (@GarBreeninhoLfc) December 22, 2019