David Luiz fue un ‘agente encubierto’ del Manchester City y los memes lo descubrieron

El regreso de la Premier League no sólo estuvo marcado por algunos hechos interesantes, como el gol legítimo que no le contaron al Sheffield United o el bombazo que abrió la cuenta goleadora de esta temporada por parte de Raheem Sterling, sino que en este mismo encuentro David Luiz hizo un espectáculo aparte, pues ingresó de cambio tras una lesión, asistió al inglés en su gol y luego fue expulsado. Un ‘agente encubierto’ que fue acabado por los memes.

El encuentro entre el Manchester City y el Arsenal fue menos parejo de lo que nos imaginábamos al inicio y no, no es que los’ Gunners’ hayan regresado bajos de ritmo tras volver de la cuarentena, sino que las lesiones en un inicio fracturaron todo su esquema, pues Xhaka y Pablo Marí salieron antes del minuto 30.

Esta última lesión fue la que le dio el ingresó al brasileño, jugador que suele ser garantía de seguridad en la parte baja del terreno de juego pero en esta ocasión se el vio muy desconcentrado, pues en el gol ya mencionado de Sterling él asiste ‘sin querer’ al jugador del City, por lo que su calvario iniciaría en este momento.

Recién iniciaba el segundo tiempo David Luiz iba a culminar su participación en este regreso de la Premier League y es que el brasileño iba persiguiendo a Mahrez dentro del área y lo jaló, acto que hizo que cayera, que fue tomado seriamente por el silbante y que terminó en penal, mismo que Kevin De Bruyne convertiría en gol y así sería el 2-0.

David Luiz fue duramente criticado en redes sociales pues notaron que era un ‘agente infiltrado’, por lo que sólo esperaban el anuncio como jugador del partido… del Manchester City. Los memes y reacciones no se hicieron esperar y aquí reunimos lo mejor de lo mejor.

“David Luiz is more of a Pandemic to Arsenal than Coronavirus”-Peter Drury

