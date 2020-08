“Te tardaste”: Los memes culpan a Gattuso de la derrota del Napoli por no alinear al ‘Chucky’ Lozano

El FC Barcelona amarró su pase a los Cuartos de Final de la Champions League tras una serie muy complicada ante el Napoli. Gennaro Gattuso es señalado como el ‘culpable’ de la derrota pero no por su planteamiento táctico o por una mala estrategia para contener la ofensiva rival… sino que dicen que por no meter al ‘Chucky’ Lozano fue que perdió el cuadro italiano y los memes respaldan esto.

No es sorpresa para nadie que el ‘Chucky’ Lozano y Gennaro Gattuso no tienen la mejor relación del mundo. El mexicano ha visto pocos minutos en los últimos juegos del Napoli, tuvo un ‘roce’ con su DT y aunque ‘hicieron las pases’ hace unas semanas, eso no implicó que Hirving saliera como titular… o entrara pronto al juego.

La afición del Napoli pero en particular los mexicanos que apoyan al equipo, exigían en redes sociales que Gattuso metiera al ‘Chucky’ Lozano y es que creen que con el juego en una situación negativa y sin tanta idea en ataque, el mexicano pudo haber hecho la diferencia.

Ojo, el ‘Chucky’ Lozano sí entró al partido pero fue hasta los minutos finales, hecho que generó un sinfín de reacciones por parte de los fans contra Gattuso y el ‘odio’ que le tiene al mexicano.

Los memes y reacciones acabaron con Gattuso tras ser eliminados de la Champions League. El Napoli culminó así esta temporada, tendrán algunos días de vacaciones y mientras llega el momento de verlos de nuevo en acción, es momento de reír con esta recopilación.

Los mejores memes y reacciones a Gattuso por ‘no meter’ al ‘Chucky’ Lozano en el Barcelona vs Napoli

“Ya metan al Chucky. Fuera Gattuso. Salúdame tio Invictos jejeje” pic.twitter.com/5hYpCH894L — Goyismo (@ElG0yism0) August 8, 2020

El Bayern viendo defender al Napoli y al Barça pic.twitter.com/MZoy6fnTPi — Mr. Bojangles (@alfunks) August 8, 2020

Nosotros esperando que Gattuso meta al Chucky 🔵🔴(4)3⃣-1⃣(2)🔵⚪https://t.co/73DJGyp098 pic.twitter.com/Ahzspj4lQq — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 8, 2020

El Chucky tiene posibilidades de entrar… Cuando Gattuso de por perdido el partido… pic.twitter.com/3S6ip424Fh — Coach Dorado (@CoachDorado) August 8, 2020

Todos sabemos que el único que puede hacer el milagro para el Napoli es el Chucky Lozano, menos Gattuso 🤷🏻‍♂️🤦🏼‍♂️ — El Wero Palmas (@kireoroz2020) August 8, 2020

Gattuso: Y vas y chingas a tu madre, Lozano.

Chucky: Señor pero no he jugado.

Que es más fácil??? Que el Chucky Lozano le anoté hoy al Barcelona en la #ChampionsLeague y que el Napoli de Gattuso eliminé al Barca de Messi, O que lleguemos a Semáforo verde en el tema del Covid 19 antes del 16 de Septiembre?? #Chucky #ChuckyLozano #BarcaNapoli #Covid_19mx pic.twitter.com/A8CgV62Pfj — Rebbekkita ❤❤🌹🌹 (@alvez_rebeca) August 8, 2020

Gattuso, gatumadreee ya mete al Chucky Lozano pic.twitter.com/1Kfs7TcQj6 — El Fayuca (@elfayuca) August 8, 2020

Estuvo 3 minutos revisando el VAR el penalazo a Messi y ahora apenas tocan a uno del Napoli y es penalazo sin recisar al VAR pic.twitter.com/T8974482CD — BarçaUY (@BarcaUY) August 8, 2020

Últimos 20 minutos de partido, Gattuso habla con chucky Chucky: pic.twitter.com/G30oPYS4eF — Gerardo Rubio (@gerardorubiolav) August 8, 2020

Ahora cada que Gattuso prepara otro cambio me preocupo… Siento que es por el Chucky… pic.twitter.com/kGR3Sukh62 — Coach Dorado (@CoachDorado) August 8, 2020

Cuando ves al Napoli de Gattuso sin ser violento y sin pegar patadas por doquier… pic.twitter.com/1hKpNhu5Sl — Jhomar Sepúlveda 🌐 (@Jhomar346) August 8, 2020

No soy un experto, ni mucho menos, pero Gattuso ha demostrado que no sabe leer los partidos. Se le hizo tarde 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/28Db9NoLkM — Rocko Sánchez (@Rocko_San90) August 8, 2020