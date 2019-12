Tssss: El mensaje de Ángel Reyna a Giovani dos Santos

Giovani dos Santos metió el penal y nada más en la final, por eso Ángel Reyna le mandó un mensaje en redes sociales.

El exjugador del América ‘perdonó’ a Guido Rodríguez por haber fallado su cobro en la tanda de penales, pues dice que el argentino “es un crack” pero para Giovani dos Santos no hubo palabras de aliento.

Pese a que Giovani dos Santos no falló su penal, Ángel Reyna destacó la falla que tuvo durante el partido, que pudo haber significado el título para los de Coapa.

“Que falle Guido no pasa nada porque él demostró que es un crack pero Giovani la tuvo y como siempre, más publicidad que cualquier cosa. Años luz para orar la ‘10‘ del Ame“, escribió el exfutbolista de Veracruz.

Posteriormente, Ángel Reyna felicitó a los jugadores de Rayados, asegurando que siempre han sido un gran equipo. Cabe recordar que tras su polémica salida del América, el mediocampista mexicano fichó con los regios.

Con la ‘10‘ en la espalda, Ángel Reyna se coronó campeón de goleo del futbol mexicano y hasta antes de Alan Pulido, había sido el último jugador mexicano en lograrlo.

Giovani dos Santos vivió su primer torneo como jugador del América pero no fue nada bueno. Las lesiones no lo dejaron tener la regularidad que necesitaba. En la final no pudo hacer nada para evitar que los regios se coronaran en penales. En la liguilla marcó un gol que sirvió para la remontada ante Tigres.