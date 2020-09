Lionel Messi se despidió de su amigo Luis Suárez. El argentino colgó un mensaje en redes sociales para decirle adiós al delantero uruguayo, quien tras seis años en el Barcelona seguirá su carrera en el Atlético de Madrid.

En su cuenta de Instagram, Lionel Messi subió una galería de imágenes a lado de Luis Suárez dentro y fuera de la cancha. Para nadie es un secreto que ambos forjaron una gran amistad que se tradujo en grandes momentos fuera del terreno de juego. Algo similar a lo que hiciera con Arturo Vidal, quien se fue al Inter de Milan.

“Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas… Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos“, inicia Messi en el mensaje.

Hasta ahí todo va bien pero Leo no se guardó nada. Desde que anunció su salida del club y Bartomeu no le permitió hacerlo, es claro que Messi ya no se callará nada y así lo hizo. La ‘Pulga’ dijo que Luis Suárez no se merecía salir así pero “ya nada le sorprende”.

“Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada“, agregó.

Lionel Messi seguirá viendo a Luis Suárez, eso seguro. Sin embargo en la cancha ahora será un rival más, recordando su llegada al Atlético de Madrid. “Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo“, sentenció Leo.

El final de la ‘MSN’

La salida del uruguayo del Barcelona termina oficialmente con lo que quedaba de la ‘MSN‘. Ese tridente que maravilló al mundo y que componían Messi, Suárez y Neymar. Junto ganaron un triplete y se quedaron a un título del sextete.

Neymar fue el primero en desestabilizar la ‘MSN’ al irse al PSG en 2017. Messi y Suárez se quedaron a cargo del legado y ahora sólo será Leo, quien también podría estar viviendo su última temporada con el Barcelona.