El emotivo mensaje de Joe Biden a la delegación de Estados Unidos que compitió en Tokio 2020

¡Orgullo es poco! Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, aprovechó el cierre de los Juegos Olímpicos para dar un emotivo reconocimiento a los atletas que representaron a su país en Tokio 2020. La cosecha para la delegación fue buena, hasta ocupar lo más alto del medallero.

Con 39 medallas de oro, 41 de plata y 33 de bronce, el Team USA superó a China durante las últimas horas de la justa. Algunos metales dorados cayeron en diferentes disciplinas como basquetbol, voleibol y natación. Otros segundos y terceros lugares llegaron en futbol, clavados, gimnasia, atletismo y muchos más deportes.

Todos son igual de importantes para cualquier país y, por supuesto, para sus fieles seguidores. Entre los fans de la delegación estadounidense se encuentran Joe Biden y su esposa Jill, quienes han halagado a los atletas en diferentes ocasiones y esta no fue la excepción.

“Cuando Jill (Biden) regresó de Tokio, de lo único que hablaba era de ustedes. No solo de lo increíbles que son como atletas o de sus años de sacrificio. Habló de su carácter, su coraje.

“Quiero que sepan lo mucho que significa para nosotros verlos competir, sobre todo para todos los niños pequeños que sueñan ser ustedes algún día. Más allá de las medallas y los resultados, nos recordaron que somos más fuertes de lo que creíamos ser. Sé el orgullo que sus familias deben sentir“, expresó el presidente en un video publicado en Twitter.

Asimismo, el dirigente resaltó un tema que causó revuelo durante los Olímpicos de Tokio 2020: la salud mental. A través de Simone Biles, este aspecto cobró fuerza e importancia, por lo que Biden aseguró que el deporte es una plataforma para conseguir objetivos más allá de las canchas, de los aparatos y las disciplinas en general.

I’m so proud of you, @TeamUSA. Thank you for showing what we can do together as one America and as one team. pic.twitter.com/9Qc7kCavCk

— President Biden (@POTUS) August 7, 2021