La lesión de Dak Prescott consternó a todo el mundo. Las lágrimas del mariscal de campo de Dallas se convirtieron en aplausos de la afición y compañeros que lo despidieron rumbo a una operación que comenzaría con su rehabilitación. Ahora el jugador de los Cowboys dio una “actualización” de su estado.

Mediante redes sociales, Dak Prescott subió un video en el que agradeció todas las muestras de apoyo y cariño que ha recibido de todo el mundo. El mariscal de campo dijo estar listo para empezar su camino de regreso a las canchas con el mejor de los ánimos.

An update from @dak 🙏

“Great spirits. .. Ready to start this road to come back.” pic.twitter.com/Ylv6zIoKJ1

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 15, 2020