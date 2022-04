No me toquen ese vals porque sí espantan… Marcelo Flores es uno de los futbolistas que más queremos ver los mexicanos vistiendo la playera de la selección (hasta queremos verlo en Qatar 2022). Pero Gerardo el ‘Tata’ Martino no parece muy contento con la joven promesa del Tri.

Marcelo Flores aún no define si jugará o no con México y el Mundial sería clave

¿Ya ves que Marcelo Flores no termina por decidir si se quedará con la Selección Mexicana o con Canadá pese a sus convocatorias recientes?. Bueno, eso no le agrada mucho que digamos al Tata y ya lo hizo saber públicamente.

El timonel del Tri dio unas palabras precisamente respecto a Marcelo Flores y dijo, textual, que no le parece lógico que la decisión de jugar con una u otra selección dependa de quién lo lleve al Mundial.

“No lo tiene definido. Eso no es bueno, tampoco es buena la especulación de que jugará con la Selección que lo llevará al Mundial. Primero debe consolidarse, tener claro para qué selección va a jugar y no especular que jugaría para una selección que lo lleve al Mundial (…) no me parece lógico que su decisión esté sujeta a qué selección le garantiza un Mundial”, dijo, según palabras retomadas por el diario as.

Dice Martino que no se le debe ofrecer nada, al contrario, él tiene que convencer a la Selección

Y para tener más claro lo que piensa el Tata de que Marcelo Flores no esté decidido aún, o que esa decisión dependa de cuál selección lo lleve a Qatar 2022, el estratega dejó claro que la Selección no está para tratar de convencer a nadie.

Todo lo contrario. Para el Técnico agentino, son los futbolistas quienes deben convencer a su país de llevarlos al Mundial, así que no tiene planeado “ofrecerle” nada a la joven joya del Arsenal.

“Nosotros no tenemos que ofrecerle nada a los futbolistas. Son los futbolistas los que le tienen que ofrecer a la selección, y dentro de lo que le tienen que ofrecer es el aspecto futbolístico y las ganas de pertenecer. Si no tienen ganas de pertenecer o abren el abanico de posibilidades a dos o tres opciones no tiene sentido“, explicó.

“Nosotros no estamos acá para ofrecerle cosas a los futbolistas. Son los futbolistas los que le tienen que ofrecer cosas a un país poniéndose la camiseta y representándolo, sobre todo con la camiseta”.

Duro mensaje el del Tata, ¿no? Bueno, esperemos que ahora que Marcelo Flores está con la playera de la Selección para el juego contra Guatemala, tengan tiempo de conversar y que esto no se salga de control porque la neta sí lo quremos con el Tri.