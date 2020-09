Zlatan Ibrahimovic dio positivo por coronavirus pero el delantero sueco ha afrontado la noticia muy a su estilo. El Milan dio a conocer el resultado de la prueba del jugador pero fue él quien lo confirmó oficialmente en sus redes sociales.

Mediante su cuenta de Twitter, Zlatan Ibrahimovic reveló que un día antes dio negativo pero en la prueba que se le realizó el miércoles 23 de septiembre de cara al duelo de playoff de la Europa League, dio positivo. ‘Ibra’ no tiene síntomas.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020