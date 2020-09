La NFL está de vuelta. El kickoff entre Texans y Chiefs fue el banderazo de salida para la temporada 2020 que será atípica e histórica, no sólo por la pandemia del coronavirus que provocó más de 50 bajas y la ausencia del público en mucho de los estadios.

El primer partido generó muchas expectativas. Por las protestas contra el racismo que la NFL ya permitió. Por ver al actual campeón del Super Bowl y por ver la que parece ser una rivalidad que dará mucho de qué hablar en los emparrillados con Patrick Mahomes y Deshaun Watson.

Por eso las reacciones no se hicieron esperar. En un año de tanta incertidumbre como lo ha sido el 2020, la NFL llegó a traer un poco de tranquilidad, alegría y sobre todo, mucha emoción.

The NFL is in good hands pic.twitter.com/DKuPlwKT4T

No Colin Kaepernick, no NFL.

Congrats to the Houston Texans for refusing to take the field for the National Anthem.

Thanks to the lone member of the Kansas City Chiefs – Alex Okafor – who took a knee and raised his fist during the anthem.#BoycottNFL #colinkaepernick #BLM pic.twitter.com/AxlKgl5AIE

