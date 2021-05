Después de 4 días, Mercedes por fin pudo quitar la llanta de Valtteri Bottas 👏

Uno de los factores que ayudó al mexicano Checo Pérez a remontar del noveno al cuarto lugar, con lo que Red Bull pudo colocarse como líder del campeonato de pilotos y constructores, fue el desastre de Mercedes, que hizo una mala estrategia con Lewis Hamilton y con Valtteri Bottas simplemente no pudo quitarle la llanta delantera derecha.

Después dela vuelta 30 del Gran Premio de Mónaco, Bottas entró a pits para el cambio de gomas, pero una de las llantas de plano no pudo salir, por lo que Mercedes retiró a Bottas de la carrera.

Los mecánicos e ingenieros realizaron más intentos para quitar la llanta durante la carrera y después de ésta, incluso tuvieron que pedir ayuda a Ferrari, pero ni con el apoyo de la escudería italiana pudieron quitar la llanta hasta este jueves.

La escudería alemana informó que después de la carrera, empaquetaron el auto con todo y llanta para trasladarlo a la fábrica, en la localidad de Brackley, Inglaterra, y después de maniobras detalladas, al fin lograron retirar el neumático.

VB’s car is back home. Cheers for all the helpful suggestions but we’ll take it from here! 💪 pic.twitter.com/41E4GDRbQh

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 27, 2021