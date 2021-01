Inicia la cuenta regresiva: ¿Qué sí y qué no puede hacer Messi antes de ser agente libre?

La fecha temida por los aficionados del Barcelona y también para los responsables administrativos ha llegado. Lionel Messi está a las puertas de convertirse en agente libre y puede negociar con el equipo que guste, si es que desea salir del Barcelona.

El contrato de Messi termina el 30 de junio de 2021, y esta vez no hay cláusulas que lo aten de alguna manera al club por interpretaciones de las mismas, por lo que ahora inicia la cuenta regresiva para que el equipo pueda sostener a Messi o sus aficionados preparen la triste despedida.

¿Qué puede hacer Messi desde enero?

Al comenzar los últimos seis meses de contrato, Messi y su entorno se pueden beneficiar de la Ley Bosman, implementada en 1995 y que permite a los jugadores salir de los equipos una vez terminado el contrato sin que el club tenga algún beneficio económico por traspaso.

También se puede beneficiar del reglamento de la FIFA, el cual permite negociar que los jugadores puedan negociar con otros clubes. Es decir, de enero a junio, Messi podrá escuchar ofertas de cualquier equipo sin que éstas sean ilegales.

Un jugador con contrato con al menos un año antes de su expiración y que negocie un traspaso sin el consentimiento de su club actual cae en el terreno ilegal, así como el equipo que “seduzca” al futbolista, como sucedió en años pasados con Boca Juniors y Agustín Marchesín, cuando el arquero jugaba en Santos.

¿Qué no puede hacer Messi?

Lo único que no puede hacer Lionel Messi, así como la parte que lo represente, es firmar contratos. Un jugador no puede tener contrato con dos equipos en un mismo periodo. En este caso, FIFA hace valer el primer contrato y sanciona tanto al jugador como al club del segundo contrato.

¿Qué sí y que no puede hacer el Barcelona?

El club tiene la posibilidad de ofrecer una renovación al futbolista dentro del periodo de los últimos seis meses de contrato de Messi. También lo puede hacer después del 30 de junio, siempre y cuando el argentino no haya firmado con otro club.

En teoría, Barcelona también puede obtener alguna ganancia económica si vende a Messi en e mercado de invierno, sin embargo, en la práctica no es posible, ya que el club no cuenta con presidente, el cual será elegido en las próximas semanas.

Si Messi no ha renovado contrato para el 1 de julio, el Barcelona no puede reclamar ningún monto económico por traspaso, al no existir vínculo alguno entre las dos partes a partir de esa fecha.

¿Qué dice Messi?

En su última entrevista del 2020, Messi aclaró que no tomará ninguna decisión hasta terminar los torneos en los que compita el Barça, es decir, para junio tendrá una decisión tomada.

Indicó que no le cierra la puerta a una renovación con el Barcelona, pero eso depende mucho de lo que suceda con el nuevo presidente del club, su proyecto y la misma relación con los nuevos directivos, pues recordó que Josep María Bartomeu le mintió en varias ocasiones.