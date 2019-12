Durante la actual temporada en la liga española, los rivales del Barcelona comenzaron a preocuparse por dos aspectos, una estrategia para detener a Lionel Messi y no cometer faltas cerca del área.

El argentino se destapó en 2019 como un auténtico especialista en los tiros libres, por lo que los equipos rivales prohibieron hacer faltas en tres cuartos de cancha, porque Messi andaba con la puntería fina.

Sin embargo, no sólo es cuestión de puntería. El argentino reveló que ha dedicado tiempo para estudiar a los porteros para conocer sus movimientos y dependiendo de ello elegía el estilo para disparar.

“En estos últimos tiempos empecé a mirar en los tiros libres si el portero se mueve antes, si da el paso o no, cómo reacciona, cómo está la barrera, y ahora sí que lo estudio más. Fui mejorando la forma de golpear el balón con entrenamiento”, compartió el argentino en una entrevista con motivo del 90 aniversario de La Liga.

En la actual temporada, Messi ha marcado 13 goles en el torneo de liga, de los cuales cuatro han sido de tiro libre, ante Sevilla, Valladolid y un doblete contra el Celta de Vigo. Desde entonces, los estrategas rivales piden a sus jugadores no hacer faltas.

“Todos han buscado respuesta para parar a Messi y no la hay. ¡Yo que sé! Debemos intentar no hacer faltas innecesarias fuera del área y que le lleguen los menos balones posibles. Es un fuera de serie, el mejor del mundo”, dijo el mexicano Javier Aguirre previo al duelo entre catalanes y el Leganés.

Messi es el máximo goleador en la historia de La Liga con 432 tantos y a pesar de que este torneo es líder de goleo, aseguró que ya no está obsesionado con los goles.

”Me acuerdo muchas veces que Eto’o me decía ‘el día que empieces a hacer goles será…’ porque tenía muchas ocasiones y no las transformaba. Y llegó un día que me destapé, entraron y comenzaron a entrar todas, ahora cada vez que salgo al campo lo hago menos mentalizado en el gol y más en el juego”, indicó de acuerdo con Mundo Deportivo.