La posible salida de Lionel Messi del FC Barcelona sigue causando gran eco en todo el mundo y los detalles de este hecho no dejan de aparecer. Los últimos reportes indican que esta noticia no es del todo ‘nueva’ y es que el cuadro ‘Culé’ sabía que el ’10’ ya no quería seguir en el club desde julio, por lo que el burofax que mandó y todo lo ocurrido fue un mero trámite en algo que parece inminente.

Lionel Messi ha pasado toda su carrera en el FC Barcelona. En el pasado había tenido ofertas de otros clubes pero siempre las rechazó ya que la situación en el club era algo idóneo y no pensaba en salir… hasta ahora que Bartomeu se habría encargado de arruinar eso.

Messi habría tomado la decisión de irse del Barcelona desde julio

De acuerdo a información del diario ‘Marca’, se ha asegurado que la situación de Messi no es tan actual como nosotros creíamos y es que el astro argentino le habría comunicado al club que no continuaría con ellos desde hace mes y medio pero toda la bomba explotó recientemente.

Se dice que Messi tuvo una reunión con gente del FC Barcelona desde el pasado mes de julio, por la segunda semana. Platicaron sobre el panorama que vivían, el astro argentino les comunicó que no quería seguir en el club y que trataría de hacer válida su cláusula que lo libera de inmediato.

Los abogados de Lionel Messi habrían hecho de todo para que la situación terminara lo más amistosa posible y desde el Barcelona necesitaban un documento legal por parte del ’10’, es por ello que mandaron aquel burofax tan famoso que se habría filtrado sólo para dejar registro de la situación.

El FC Barcelona tuvo en su poder esta información desde julio pasado pero se dice que desde aquel entonces su postura es la misma y es que no quieren dejar en libertad a Lionel Messi tan fácil, por lo que si alguien quiere ficharlo deberá pagar 700 millones de euros.

El posible destino del ’10’

Messi está atento a lo que pueda pasar con el Manchester City de Pep Guardiola, que podría ser su nuevo club (y que dicen Neymar jugaría con él en Inglaterra). El PSG entró a la puja por el argentino pero les habría dicho que no ya que prefiere la Premier League, por lo que quizá en las próximas horas ya conozcamos el destino del astro argentino.