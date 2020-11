“¡Son chorradas!”: Koeman ya se enojó por los supuestos conflictos entre Messi y Griezmann

Ronald Koeman hizo su primer coraje con la prensa de España como técnico del Barcelona, después de ser cuestionado sobre el futuro del argentino Lionel Messi y el supuesto conflicto con Antoine Griezmann, de quien fue cuestionado a su llegada desde Argentina el pasado miércoles, en el aeropuerto de Cataluña.

Messi respondió aquel día que ya estaba

casando de “ser el problema de todo” en el club blaugrana y esta vez fue turno de Koeman para defender al argentino, quien fue calificado por el exrepresentate de Griezmann como autor de un “régimen de terror”.

En conferencia de prensa Koeman dejó claro que Eric Olhats dejó de ser representante de Griezmann hace tres años, que en el vestidor no ha encontrado conflictos entre el argentino y el francés y que por favor ya no le anden preguntando sobre el tema.

“Yo debo defender a Leo porque después de un viaje de 15 horas, te hacen un control en el aeropuerto de una hora y luego te encuentras a mucha prensa haciendo muchas preguntas. Puedo entender que se busque la polémica pero yo en el vestuario no he visto ninguna mala relación entre ellos dos… Son chorradas. No voy a contestar más de eso”, mencionó el estratega neerlandés.

Chorrada: Expresión utilizada en España para referirse a cosas de poca entidad o importancia.

¿Qué pasara con el futuro de Messi?

Koeman también fue cuestionado sobre el futuro del argentino, quien termina contrato esta temporada y el hecho de que Josep Guardiola haya renovado contrato como técnico del Manchester City ha despertado teorías sobre el reencuentro entre Pep y Leo en la Premier League.

El neerlandés expresó su deseo para que Messi renueve contrato con el Barcelona, aunque también mencionó que el argentino se merece el derecho de elegir su futuro.

“Nadie sabe qué puede pasar en el futuro. En mi opinión Leo tiene que seguir aquí, pero yo no soy la persona que tiene que convencerle. Ojalá su futuro esté aquí pero no hace falta estar nervioso por él… Es increíble lo que Messi ha hecho por este club y tiene derecho a tomar una decisión sobre su futuro”, declaró.