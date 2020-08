Ser uno de los mejores jugadores del mundo puede ser hasta cierto punto, una tarea sencilla pero mantenerse en la cima, eso es solo para futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Portugués y argentino cargan solos con dos equipos: Juventus y Barcelona.

El regreso de la Champions League no sólo los confirmó como los mejores jugadores del mundo, sino que sensibilizó a los aficionados sobre lo difícil que es cargar con un equipo, que debería recaer sobre once personas y no sobre una.

Cristiano Ronaldo y la Juventus

La Juventus quedó eliminada de la Champions League por el Olympique Lyon. Un papelón que le costó el puesto a Maurizio Sarri, y en su lugar llegó a Andrea Pirlo, y que confirmó lo solo que está Cristiano Ronaldo en el equipo.

Para muestra, la Champions League del año anterior donde los eliminó el Ajax. En fase eliminatoria del torneo, desde que llegó el portugués, la Juventus ha anotado siete goles y todos han sido de Cristiano Ronaldo. El problema es que en esos seis partidos, han recibido ocho y por lo tanto, lo más lejos que llegaron, fueron los Cuartos de Final.

Ni qué decir de la Serie A. El noveno título, histórico para la Juventus, lo sostuvieron gracias a los goles de Cristiano Ronaldo. El portugués anotó once tantos en 13 partidos que le valieron 22 puntos a la ‘Vecchia Signora’.

Messi y el Barcelona

A diferencia de la Juventus, el Barcelona logró meterse a los Cuartos de Final de la Champions League tras superar al Napoli. El marcador global fue de 4-2 y pudo ser de 5-2, pero le anularon un gol legítimo, ¿a quién creen? A Messi.

El argentino fue el motor del Barcelona, como lo fue en toda la temporada. Anotó un gol, le anularon otro, provocó un penal y fue el líder que movió al equipo. Quizá Leo tiene un poco de suerte al contar con Ter Stegen en la portería. El problema fue desde que el argentino se “lesionó”, Napoli marcó el gol y les apedreó el rancho.

La Liga Española no fue tan buena para el Barcelona, pues quedaron en segundo pero nada le pueden reprochar a la ‘Pulga’. En los once partidos del cierre del torneo, Leo marcó seis goles y dio diez asistencias, que le valieron 23 puntos a los culés.