‘Messinalti’ y ‘Penaldo’: Messi volvió a anotar de penal y Twitter explotó

Una vez más, Lionel Messi volvió a marcar de penal en la temporada 2020-2021. Tal parece que el argentino no sabe anotar de otra forma en el que podría ser su último año con el Barcelona y la gente no dejó pasar la oportunidad de recordar a ‘Penaldo‘ y de bautizar a Leo como ‘Messinalti‘.

Actualmente Leo Messi ha anotado cinco goles en lo que va de la temporada pero todos han sido por la vía del penal. Ha marcado uno en La Liga Española, ante Villarreal, uno más con Argentina ante Ecuador y el resto en la Champions League. En el partido ante el Dymao Kyiv se quedó cerca de hacer un golazo pero el arquero se lo robó (acá te lo dejamos).

La gente no dejó pasar la oportunidad para recordar cuando se criticaba a Cristiano Ronaldo porque sólo marcaba de penal e incluso lo llegaron a bautizar como ‘Penaldo‘. Ya saben, esto de madridistas contra culés que siempre da de qué hablar.

Messi marca de penalti, aún no ha marcado de jugada en ESTA TEMPORADA

Messi se ha convertido en Penaldo tan gradualmente que no me he dado cuenta pic.twitter.com/0W6qlN0xU5

— Rafa Santos Boyé (@juanrios912) November 4, 2020