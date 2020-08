Los Mets reportan como desaparecido a Yoenis Céspedes; renunció por temor al covid

Los problemas en la MLB no se detienen y ahora le ha tocado a los New York Mets, que no contaron con la presencia del cubano Yoenis Céspedes para el juego contra Atlanta.

La franquicia neoyorquina reportó que su jugador estaba desaparecido, pues cuando el caribeño fue buscado en el hotel de concentración, él ya lo había abandonado con todo y sus cosas. De acuerdo con Marca, la organización también se trató de contactarlo vía telefónica, pero no tuvo éxito.

Previo al partido contra Atlanta, el gerente general de los Mets, Brodie Van Wagenen, informó que el paradero del pelotero era desconocido, por lo que se prendieron las alarmas sobre el estado del cubano, pero el juego inició de acuerdo a lo planeado.

El único inconveniente para los Mets fue la publicación del roster para el juego para borrar al caribeño del line-up.

Renunció por el covid

Después de que las alarmas estaba bien prendidas, Van Wagenen informó que el jugador se encontraba a salvo y que simplemente había renunciado a la temporada ante los riesgos de contagios de coronavirus.

El gerente de los Mets indicó que había logrado contactar con el cubano a través del representante y que no contarán con el cubano para lo que resta de la temporada, por lo que su último encuentro fue el sábado, en el que tuvo cuatro turnos al bate y dejó registró de .161.

La MLB ha pedido a los equipos reforzar y sobre todo cumplir con las medidas sanitarias, las cuales habían sido ignoradas por muchos, por lo que Grandes Ligas amenazó con dar por terminada la temporada este lunes.