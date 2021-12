¿Quién es Marcelo Flores, el futuro de la Selección de México que fichó con el Arsenal desde los 15 años?

En marzo de 2019, un adolescente de 15 años de edad, llegó a las instalaciones del Arsenal para firmar contrato. Era un joven con raíces mexicanas, aunque no hablaba mucho español. Marcelo Flores Dorrell estampó su firma y los Gunners se hicieron de un futbolista zurdo, veloz y de gran destreza, aspectos que ya había mostrado en las inferiores del Ipswich Town.

A su corta edad, se convirtió en el segundo mexicano en el club de Londres, después del paso de Carlos Vela en 2005, sin embargo no es el único embajador azteca con los Gunners, pues sus dos hermanas, Silvana y Tatiana, ya jugaban en las categorías femeniles; actualmente Silvana es jugadora del Tottenham y Tatiana defiende al Chelsea.

Tanto Marcelo como sus dos hermanas cuentan con tres nacionalidades. Su madre es de origen canadiense, pero cuenta con descendencia británica, por lo que todos viven en Inglaterra. Lo mexicano lo han sacado de su papá, Rubén Flores, quien les ha heredado el gusto por el futbol después de haber jugado de manera profesional con Cruz Azul y Atlante a finales de los 80.

Marcelo ha hecho prácticamente toda su vida en Inglaterra y se unió a las inferiores del Ipswich Town, club de la Championship, donde también jugó Giovani Dos Santos cuando fue borrado del Tottenham.

Los visores del Ipswich lo vieron jugar con Islas Caimán, por lo que le dieron seguimiento, convenció y fue fichado para ir a fuerzas básicas. Ahí jugó durante dos años y captó la atención del Arsenal, que finalmente lo fichó el 12 de marzo de 2019. Sus hermanas fueron fichadas en el mes de julio del 2018.

Mexican wonder kid Marcelo Flores, signs for Arsenal from Ipswich Town the 16 yr old has a big future 🔴⚪️ pic.twitter.com/3CBVfu56Yi

— Arsenal Transfers (@ArsenalNews93) 16 de marzo de 2019