Lo que necesitas saber: La preventa para el México vs Portugal será exclusivamente con tarjeta Banorte entre el 10 y 12 de diciembre

La venta de boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca ya tiene fecha y costos: Habrá preventa exclusiva con tarjetas Banorte del 10 al 12 de diciembre con boletos desde $500. Pero por acá nos brincó que esta vez será a través de la plataforma Fanki y nos surgieron las mismas dudas que a ti.

¿Qué es Fanki? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo comprar boletos en esa plataforma? Descuida, por acá ya nos pusimos a investigar las respuestas.

Foto: @miseleccionmx

Venta de boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca será en Fanki

“La preventa exclusiva para el Partido de preparación entre las selecciones

nacionales de futbol de México y Portugal en el Estadio Banorte será del 10

al 12 de diciembre para los clientes Banorte con tarjeta de crédito y débito

en la plataforma fanki.com.mx”, fue el aviso que dio la Femexfut.

Portugal con todo y Cristiano Ronaldo vendrán al ahora llamado Estadio Banorte el 28 de marzo de 2026 (aquí todos los detalles), por eso era de esperarse que ese banco se llevara la preventa.

Pero lo dicho, eso de que ahora será con Fanki es lo novedoso esta vez. Tiene apenas unos años operando; notarás, por ejemplo, que sus redes sociales no están disponibles, por eso nos brincó un poco.

¿Cuánto cuestan los boletos para el México vs Portugal?

Los precios para el México vs Portugal que se va a jugar en el Estadio Azteca van desde los $500 pesitos hasta $9,000. Eso sí, deben saber que los boletos más baratos están hasta arriba del estadio, vamos, las bancas más pegadas a la pared. Para que lo consideren al momento de elegir los boletos.

Acá les dejamos el enlace al mapa para con el rango de precios, para que vayan preparando el presupuesto.

Premium A Chairman’s Club: $9,000 Corner Club: $6,500 Locker Club: $8,000 Super Seats: $8,000 Tunel Club: $8,000

Premium B Locker Club: $8,000 Super Seats: $8,000

Sierra Poch: $8,000

Palcos Club: $6,000

Alto Lateral: $2,500

Lateral 100: $4,000

Norte 100: $3,800

Sur 100: $3,800

Platea 200: $5,000

Lateral 300 A: $5,000

Cabecera 300: $1,750

Preferente 300: $1,500

Alto Lateral UF: $500

Zonas para personas con discapacidad: $1,750

Mapa de precios Estadio Azteca / Fanki

¿Qué es Fanki?

Fanki es una startup colombiana con una plataforma para comprar boletos de distintos equipos, tours en estadios y abonos para temporadas completas. Ofrecen una tarjeta para obtener beneficios con tu club y en el estadio, mediante un sistema de puntos y recompensas como cualquier tarjeta de crédito, que no encontrarías al comprar boletos con otras plataformas (esa es su promesa).

Revisando su página, vemos que en México ofrecen boletos y abonos para equipos como Atlas y Santos (o sea que hay trato con Grupo Orlegi), así como equipos de la Liga Mexicana de Beisbol, tipo el Águila de Veracruz, Pericos de Puebla o Piratas de Campeche. Igual hay boletos y pases para softbol, pádel, MMA, carreras y más.

Ah y claro, en su web también vemos que tienen al Estadio Banorte de su lado.

¿Cómo funciona Fanki?

Para comprar en esta plataforma, es necesario registrarte previamente. Aquí va el paso a paso:

Entra a su página fanki.com.mx

En la parte superior derecha hay un menú (identificado con tres rayitas horizontales) y ahí está la opción “Iniciar sesión o registrarme”

Ingresa tu correo o número de teléfono para que te envíen un código de verificación

Llena los datos que te piden (número, nombre, edad, etc)

Acepta los términos y condiciones (de esa no se salva nadie)

¡Y listo!

Una vez que hayas hecho tu registro, puedes descargar su app e ingresar con tu usuario, que será tu correo o tu número de teléfono, y te enviarán un código que servirá como contraseña. Ya dentro, ¡a comprar boletos!

¿Cómo comprar boletos en Fanki para ver el México vs Portugal?

Dentro de la app o en su web, comprar boletos es muy sencillo. Solo busca el evento al que quieras ir, selecciónalo, elige tu zona y asientos y realiza el pago. Ofrecen distintas formas de pago, desde un monedero virtual que puedes recargar (la tarjeta de crédito mencionada antes, tipo cashless), hasta hacerlo mediante transferencia SPEI y con tarjeta de débito o crédito. Incluso hay eventos donde te dará la opción de pagar en efectivo en la taquilla del estadio.

Recuerda que para el México vs Portugal la preventa del 10 al 12 de diciembre es exclusiva con tarjeta de Banorte. De hecho, toma en cuenta que si es tarjeta de crédito, podrás comprar tus boletos a 5 o 10 meses sin intereses (se nota que estarán algo caros).

Una vez hecho el pago de tus boletos, éstos te llegarán por correo con un código QR que te pedirán al ingresar al estadio. Igualmente podrás tenerlos a la mano en la sección “Mis entradas” de su app (como una especie de portafolios con todos los boletos que compres).

Fanki señala que en caso de que algún evento se reprograme o cancele, te avisarán por correo los pasos a seguir para obtener tu devolución o reembolso. (dios quiera y el México vs Portugal no se cancele porque ya ando haciendo cuentas a ver si me alcanza para lanzarme).

Pues ahí tienes toda la información, para que no digas que no se te avisó con tiempo cuándo, cómo y dónde comprar boletos para ver a Cristiano Ronaldo en México.