El México vs Corea del Sur no será cancelado. Luego de que el juego se pusiera en vilo por los cinco positivos por coronavirus en el conjunto asiático, se confirmó que sí se jugará al no haber nuevos casos en la plantilla coreana.

De acuerdo a información de TUDN, la plantilla de Corea del Sur se sometió a nuevas pruebas de coronavirus pero no hubo más casos positivos. Los cuatro jugadores y el miembro del Cuerpo Técnico que están contagiados, ya fueron aislados del resto de la plantilla.

Kwon Chang-Hoon, Hwang In-Beom, Lee Dong-Jun y Cho Hyeon-Woo fueron los cuatro futbolistas que dieron positivo por coronavirus. De inmediato fueron aislados y por eso el México vs Corea del Sur corría el riesgo de ser cancelado.

Es así como el equipo de Gerardo Martino podrá disputar su cuarto partido del año, el tercero en Europa. El 2020 ha sido atípico para el mundo del futbol y por ello la Selección Mexicana no pudo ver actividad sino hasta el mes de octubre, cuando enfrentó a tres rivales.

Primero goleó a Guatemala, después le ganó con lo justo a Holanda y posteriormente empató con Argelia. El México vs Corea del Sur será el antepenúltimo juego para el Tri en el 2020. Después de medirse a los coreanos se enfrentará a Japón el martes 17 de noviembre para ahora sí, cerrar toda la actividad del año.

De igual manera el México vs Corea del Sur será el primer partido del ‘Tata’ Martino contra un rival asiático desde que tomó las riendas de la Selección Mexicana.

México vs Corea del Sur

El partido entre México y Corea del Sur se jugará el sábado 14 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. La sede será el Stadion Wiener Neustadt. Por acá te decimos cómo podrás verlo totalmente en vivo para que no te lo pierdas por nada.