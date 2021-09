¿Quiénes son los jugadores de Panamá separados por COVID y qué dice el protocolo previo al juego contra México?

La Selección de Panamá tendrá dos bajas previo al partido contra la Selección Mexicana debido a resultados positivos de COVID, por lo que ambos futbolistas fueron separados y aislados.

A través de un comunicado, Panamá informó que Jiovany Ramos arrojó un resultado positivo, pero además José Fajardo fue aislado porque presentó sintomatología, pese a que su resultado dio negativo.

“Las pruebas PCR realizadas a Panamá arrojaron el caso positivo del futbolista Jiovany Ramos. Tanto él como el futbolista José Fajardo, están aislados y monitoreados por el Dr. de la selección. Fajardo, quien ya dio negativo, ha presentado síntomas y está a la espera de una segunda prueba.

“Ambos jugadores están descartados para hoy. El resto de los jugadores arrojaron resultados negativos y están listos para el encuentro de hoy vs México”, indicó el seleccionado canalero en redes sociales.

¡ATENCIÓN 😷! Las pruebas PCR realizadas a #PanamáMayor 🇵🇦 arrojaron el caso positivo del futbolista Jiovany Ramos. Tanto él como el futbolista José Fajardo, están aislados y monitoreados por el Dr. de la selección. continúa… pic.twitter.com/BiW6FQVTmv — FEPAFUT (@fepafut) September 8, 2021

¿Quiénes son los jugadores de Panamá contagiados?

Tanto Ramos como Fajardo no son jugadores esenciales en el once inicial de la Selección de Panamá. Jiovany Ramos tiene 24 años y es defensa y juega en el futbol de Venezuela y no ha tenido participación en el Octagonal de la Concacaf. Tanto en el partido contra Jamaica como frente a Costa Rica, Ramos se quedó en la banca.

En tanto, Fajardo tiene 28 años, es delantero y milita en el futbol de Ecuador. Quedó descartado en la convocatoria para el partido contra Jamaica, en la segunda jornada, mientras que en la primera jugó los últimos 10 minutos contra Costa Rica.

¿Se puede suspender el partido Panamá vs México?

El partido no está en riesgo de suspensión pues Panamá cumple con los parámetros del protocolo sanitario de la Concacaf, que indica que sólo un partido puede ser suspendido si un equipo presenta un contagio masivo que afecte al 50% de los jugadores.

Las pruebas PCR más resientes arrojaron resultados negativos en el resto del plantel, por lo que los riesgos de contagio se reducen entre los jugadores de Panamá y México que tendrán actividad en la tercera jornada.

Cada equipo pudo convocar para estos partidos a un total de 27 jugadores, de los cuales sólo 23 son elegibles para un partido y el resto se descarta de la convocatoria, pero son elegibles para los siguientes juegos precisamente por si un equipo debe dar de baja a futbolistas por COVID o lesiones, de acuerdo con el reglamento empleado en la Copa Oro. Hasta el momento, Concacaf no tiene visible en su web el reglamento para la eliminatoria.