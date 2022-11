¡Al fin llegó el turno de México de debutar en el Mundial de Qatar 2022! Y la cosa no pudo estar más tensa. Después de que Argentina perdiera sorpresivamente contra Arabia Saudita, el Grupo C quedó completamente abierto y tanto México como Polonia tenían que buscar el triunfo para no quedar rezagados. Teníamos los nervios de punta, y no fuimos los únicos, pues nos lanzamos al fiestón del Corona FIFA Fan Festival para vivir juntos este primer partido de la Selección Nacional de México.

Ya te imaginarás que había cientos de aficionados con el alma en un hilo, un ambiente completamente futbolero, y hasta bailongo para sacar el estrés. ¿Te quedaste con ganas de ir? Ni te apures, sigue leyendo pues acá te decimos dónde está, cómo puedes tener accesos, horarios y todo lo que necesitas saber del Corona FIFA Fan Festival.

Llegamos temprano a la Plaza de la República (sí, en donde está el Monumento a la Revolución) para agarrar un buen lugar antes del partido. A pesar del frío ya había muchas personas viendo el juego previo y esperando a que México debutara en Qatar 2022. Antes del silbatazo inicial, Yune Aranguren, directora de Corona, le dio la bienvenida a todos los asistentes y presentó en la pantalla el nuevo video de Gera MX, “Al Mando”, que será el himno de esta marca para Qatar 2022 y describe cómo nos sentimos los mexicanos cuando se trata de sobresalir.

También nos recordó que este evento solo se llevará a cabo en seis ciudades de todo el mundo y presentó la cartelera de conciertos que podremos disfrutar los días que juega México. Estos comenzaron el 22 de noviembre a las 4 pm con La Arrolladora; seguido por las presentaciones de Gera MX el 26 de noviembre; Mi Banda el Mexicano el 30 de noviembre y El Gran Silencio el 18 de diciembre, día de la final del Mundial. ¡Zas!

¡México empató pero cómo gozamos la atajada de Ochoa!

Después que Corona nos avisó de todos los shows que se llevarán a cabo en el Corona FIFA Fan Fest, dio inicio el México vs. Polonia y el lugar ya estaba casi lleno (por eso hay que llegar temprano). Se podía sentir nerviosismo y tensión entre los fans, pero también emoción por ver a México controlar el encuentro y mandar en la cancha, ¡sí, señor!

Mientras mejor se veía México en el campo, el ambiente se prendía más en la Plaza de la República, pero todo se descontroló con la atajada de Memo Ochoa a Lewandowski. ¡No pudimos gritar gol, pero cómo festejamos la hazaña de Paco Memo! Después de esta jugada el partido estuvo parejo y ambos equipos tuvieron la oportunidad de anotar, pero al final se tuvieron que conformar con un empate sin goles. Pero ojo, ahí no terminó la fiesta, el Corona FIFA Fan Fest nos tenía preparadas muchas más sorpresas.

Ya cuando se nos pasó el estrés y comimos el bolillo de cajón para bajar el nerviosismo, nos dimos una vuelta por la zona del festival, porque obviamente no íbamos a dejar pasar la oportunidad de echarle ojo a todo lo que podíamos hacer mientras esperábamos a La Arrolladora. Y tal cual como un festival, nos topamos con activaciones para ganar premios de todos, además anduvieron regalando desde balones hasta recargas gratuitas de la pulsera cashless.

Tras terminar el partido entre Francia y Australia, ahora sí la gente se empezó a preparar para echar el zapatazo con La Arrolladora, la neta un lujazo poder ver el mundial en pantalla gigante, con premios y aparte echarte un bailongo, ¿a poco no?

Cómo, cuándo y dónde lanzarse al Corona FIFA Fan Festival

El Corona FIFA Fan Festival está ubicado en la Plaza de la República y va a estar todos los días transmitiendo partidos del Mundial Qatar 2022 en una pantalla gigante. Durante la etapa de grupos las puertas abren desde las 7 am y termina a las 5 pm. OJO: Para poder ser parte de este evento tienes que registrarte en el sitio web oficial del Corona FIFA Fan Fest por acá.

El registro y la entrada son completamente gratuitos, ¡solamente necesitas proporcionar algunos datos y listo! Ya adentro del evento podrás comprar comida y bebidas usando tu pulsera cashless, la cual te va a servir para todos los días del festival. ¡Lánzate a registrarte al Corona FIFA Fan Festival para que te eches del mundial a gusto!

