Si bien el deporte comienza a normalizarse de a poco, en Estados Unidos ya se habría tomado una decisión un tanto drástica, dicen algunos. Reportes indican que los Miami Dolphins ya habrían recibido el permiso para jugar con estadio lleno en la NFL, por lo que el Hard Rock Stadium podría abrir sus puertas a 65 mil aficionados.

La NFL, así como muchas otras ligas deportivas en el mundo, se adaptó a las nuevas necesidades tras la pandemia de coronavirus, por lo que muchos equipos optaron por darle ingreso a una pequeña parte de sus aficionados durante toda la temporada; algunos otros prefirieron jugar a puerta cerrada, sin importar las pérdidas económicas que se pudieran generar. Checa la lista completa de quién sí tendrá gente en su estadio y quién no.

De acuerdo a Andy Slater, quien trabaja en la estación 640-AM Wmen y iHeartRadio en Miami, Florida, fue como se dio a conocer la noticia de que los Miami Dolphins ya podrían jugar con el 100% de la capacidad del Hard Rock Stadium, pues al parecer se enteró de muy buena fuente.

Un portavoz de Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida, le habría comunicado a Andy Slater que los Miami Dolphins ya tendrían el permiso para jugar con estadio lleno y no sólo ellos, sino que todos los equipos deportivos en este lugar, hecho que ha generado un poco de polémica pues muchas personas creen que es ‘irresponsable’.

SLATER SCOOP: Miami Dolphins have been given clearance to go to full capacity of 65,000 fans at Hard Rock Stadium, Gov. DeSantis’ spokesperson tells me.

The team, though, says their current plan of 13,000 fans remains the same for their next home game on Oct. 25.

— Andy Slater (@AndySlater) October 7, 2020