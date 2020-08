La nueva temporada de la NFL está próxima a iniciar y aunque la pandemia de coronavirus sigue latente, algunos equipos sí permitirán la entrada a los aficionados. Ese es el caso de los Miami Dolphins, quienes anunciaron que habrá un máximo de 13 mil personas en las gradas… eso sí, con medidas de salud muy estrictas.

La gran mayoría de los equipos anunciaron desde hace semanas que no permitirán el acceso a los aficionados a sus estadios, esto con el fin de evitar un rebrote de coronavirus y que los jugadores y demás involucrados corran riesgo.

La misma NFL le otorgó un permiso especial a los atletas que optaran por no jugar esta temporada y es que reconocen que el coronavirus es un problema serio, así que dejarían que quien aceptara esta medida pasara a la lista de reservas.

Los Miami Dolphins consideran que tienen lo necesario para permitir el ingreso a sus aficionados, por lo que pondrán en marcha un plan exhaustivo para que nadie corra peligro, sabiendo de ante mano que el sur de Florida es un ‘foco rojo’ de coronavirus pero decidiendo tomar este riesgo.

Learn more about the policies for the 2020 season at @HardRockStadium. pic.twitter.com/r57mXWRKlS

— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) August 24, 2020