¡Butler, al rescate! Miami Heat revive en las finales de la NBA contra los Lakers

Miami Heat se metió a la final de la NBA y echó a perder la intención de los Lakers por definir la serie en sólo cuatro juegos al imponerse 104-115 en el tercer juego, de modo que para conocer al nuevo jerarca de la liga tendremos que esperar al menos dos juegos más, esto significa que tendremos juegos por lo menos hasta el jueves.

Los Lakers echaron de menos a Anthony Davis, quien sí estuvo en la duela, pero dio en la práctica no lo estuvo, al menos en el primer y cuarto periodo, en los que se fue en blanco.

Miami había cambiado la cara en la parte final del segundo juego, por lo que daba la impresión que para el tercero, las cosas se iban a poner mejores y así fue. El Heat fue una quinteta mucho más sólida, por lo que por primera vez en la serie terminó con ventaja en el primer y segundo cuarto.

El tercer episodio también fue del Heat, pero en el último periodo los Lakers se pusieron en ventaja por primera vez en el partid 89-91 con poco más de ocho minutos en el reloj, sin embargo, el Heat se volvió a aplicar y se despegó hasta por 11 puntos.

Butler, al rescate de Miami

Bam Adebayo y Goran Dragic fueron de nueva cuenta los grandes ausentes por parte del Heat, por lo que Jimmy Butler sacó una vez más la casta.

El originario de Houston, Texas, se apuntó 32 puntos, nueve rebotes y 12 asistencias. Si bien Butler fue el protagonista, Kelly Olynyk, Tylor Herro, Jae Crowder y Duncan Robinson fueron unos excelentes escuderos con más de una decena de puntos cada uno.

Iggy no-look find and Kelly Olynyk gets the friendly bounce from the #OculusFrontRowView! #NBAFinals 📺: ABC pic.twitter.com/F45MMkI7Ex — NBA (@NBA) October 5, 2020

Tyler Herro buries the triple… 8-0 MIA run to open the 2nd half on ABC! #NBAFinals @Lakers 54@MiamiHEAT 66 pic.twitter.com/A1L40GcoNn — NBA (@NBA) October 5, 2020

Cuarto juego sacará chispas

El cuarto juego se disputará el martes (8:00 pm) y lo mejor que le pasará a la serie y sobre todo al Heat, es el regreso de Bam Adebayo, por lo que el juego se va a poner bueno.