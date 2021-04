Michael Jordan presentará a Kobe Bryant en el Salón de la Fama del basquetbol

No hay lugar más merecido en el Salón de la Fama del basquetbol que el de Kobe Bryant, su calidad dentro de la duela lo convierten en uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA y el próximo mes de mayo tendrá su lugar en el Salón de la Fama y será presentado por Michael Jordan.

Será una noche llena de emoción para todos, Michael Jordan, el mejor jugador de la historia del basquetbol nunca ha escondido su admiración hacia Kobe Bryant y después de la trágica muerte de Mamba, fue uno de los más afectados por la noticia.

Las lágrimas no faltarán, pues está inducción al Salón de la Fama será más que especial, Michael Jordan era el héroe de Kobe Bryant y será MJ, quien lo presente y de un emotivo discurso sobre lo legendario que el jugador de los Lakers fue en la duela y como persona.

El Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial anunció los planes oficiales para el evento que se llevará a cabo el 15 de mayo en el Mohegan Sun Arena de Connecticut. La clase 2020 será por fin podrá estar en el Salón de la Fama debido a que se retrasó el evento por la pandemia y el COVID-19.

¿Quién más estará en el Salón de la Fama?

Honor a quien honor merece y son 9 los personajes del basquetbol que estarán en el Salón de la Fama clase de 2020, entre ellos, el ya mencionado Kobe Bryant. Desde ex jugadores y entrenadoras hasta personas involucradas en la organización de los equipos.

Algunos de los que estarán en esta gala que reconoce su talento y aportaciones al basquetbol son: Patrick Baumann ex jugador y coach suizo, Tamika Catchings ex jugadora de Indiana Fever, Kim Mulkey ex entrenadora de Baylor, Barbara Stevens ex entrenadora de Bentley, además de Eddie Sutton y Rudy Tomjanovich.

2 leyendas más estarán en el Salón de la Fama, Tim Duncan multi campeón con los Spurs será otro de los que estará en la gala, también, Kevin Garnett, quien tuvo una rivalidad deportiva con Kobe Bryant en los míticos Lakers vs Celtics.