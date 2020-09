Michael Jordan, quien fuera uno de los jugadores más importantes de los Chicago Bulls, incursionará en la Serie NASCAR en 2021 y es que tendrá un monoplaza junto a Denny Hamlin, tres veces ganador de las 500 Millas de Daytona, por lo que su aventura comenzará en unos meses y su piloto será Bubba Wallace, quien está comprometido con la lucha contra el racismo.

El racismo ha sido un tema que ha generado gran polémica en el deporte y en el mundo en los últimos años. Michael Jordan está a favor de la igualdad, respeto y tolerancia, es por ello que no sólo entrará a la NASCAR como una vía alterna de ‘negocios’, sino que buscará crear conciencia entre los fanáticos.

A través de Twitter, Denny Hamlin anunció que se acababa de aliar con Michael Jordan para juntos llevar un nuevo equipo en la Serie NASCAR. La leyenda de los Chicago Bulls tendrá el mayor porcentaje de la alianza mientras que Hamlin será un socio minoritario.

Como ya se dijo, Bubba Wallace será el piloto de este monoplaza y hay que recordar un capítulo turbio que vivió este hombre y es que hace unos meses el norteamericano había reportado una cuerda colgada en su garaje, misma que fue tomada como una ‘amenaza – señal de racismo’, por lo que NASCAR inició una investigación al respecto.

Tonight, I'm excited to announce MJ and I are starting a new, single car @NASCAR Cup Series team for 2021. Deciding on a driver was easy – it had to be @BubbaWallace .

Bubba Wallace es de momento el único piloto ‘de color’ dentro de NASCAR y la creación de este nuevo equipo, comandado por Michael Jordan, buscará hacer conciencia sobre los aficionados y autoridades del organismo, pues quiere que haya mayor apertura para los pilotos afroamericanos y demás en esta compañía.

“Al crecer en Carolina del Norte, mis padres nos llevaban a mis hermanos, hermanas y a mí a las carreras, y he sido un fanático de NASCAR toda mi vida. La oportunidad de ser dueño de mi propio equipo de carreras en asociación con mi amigo Denny Hamlin, y tener a Bubba Wallace conduciendo para nosotros, es muy emocionante para mí”, publicó Michael Jordan.

This is a unique, once-in-a-lifetime opportunity that I believe is a great fit for me at this point in my career. I'm grateful and humbled that they believe in me and I'm super pumped to begin this adventure with them.

— Bubba Wallace (@BubbaWallace) September 22, 2020