¡Quien viera a los Pumas! Líderes e invictos después de nueve jornadas, cuando en el torneo de pretemporada de la Copa por México no daban una y la cosa se puso peor cuando el español Míchel González les dejó la chamba tirada a tres días iniciar el torneo Guardianes 2020.

Las expectativas para los felinos eran prácticamente nulas y sin timonel tuvieron que apostar por un interinato de Andrés Lillini y se mencionaron nombres como el de Vucetich y Hugo Sánchez, pero ninguno se concretó, mientras que Lillini sumaba puntos.

Ahora, desde España, Míchel le sigue la pista a Pumas y para su sorpresa éstos se ubican en lo más alto de la tabla general, con Cruz Azul y América por debajo, sin embargo, el ibérico indicó que parte del éxito de los felinos tiene que ver con la suerte, pues el equipo no tiene estructura para mantener en lo alto del futbol mexicano, sobre todo pensando en los siguientes torneos.

“El equipo, va a estar entre los cuatro, cinco primeros. El cambio no ha sido traumático porque los técnicos conocen a la plantilla, es un acierto, y un acierto no quitarlo. Fue un golpe de suerte no encontrar a nadie para sustituir a Lillini porque eso hizo que el equipo se involucrara alrededor de él”, declaró el español en Fox Sports.

La salida de Míchel en Pumas

El timonel español dejó al club universitario después de considerar que no tenía armas suficientes para competir en el torneo Guardianes 2020 tras la salida de jugadores como Pablo Barrera e Ignacio Malcorra, además de que el equipo se quedó con Juan Manuel Iturbe.

Si bien la directiva le consiguió portero, con Alfredo Talavera, el timonel decidió dar un paso al costado y ahora los felinos, con muchos jugadores canteranos, marcan la pauta en el futbol mexicano, sin embargo, González indicó que no se arrepiente de su renuncia.

“No me arrepiento, se demostró con Patiño que puede existir (un equipo con poco presupuesto y competitivo), pero para mantener un equipo tan grande como Pumas y con tanta afición se necesita mucha más consistencia y eso pasa también por una situación económica que el club ahora mismo no puede mantener y eso no es fácil, luchar contra los grandes, lo vamos a ir viendo a medida que el campeonato se vaya acercando a la Liguilla”, comentó.

Míchel no descarta volver en un futuro al futbol mexicano, aunque descartó dirigir a un equipo con el que Pumas tenga rivalidad, como América, a la vez que destacó que el grupo actual de jugadores ha encontrado en Talavera a un líder dentro y fuera de la cancha, algo que de lo que carecía el club en torneos pasados.