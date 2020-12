¡Por enojón! 6 de los incidentes que le costaron el puesto a Miguel Herrera

La segunda etapa de Miguel Herrera al frente del Club América ha llegado a su fin. El equipo de Coapa confirmó que la directiva está en busca de un nuevo director técnico después de las dolorosas eliminaciones en Liga MX y Concachampions.

📝 Comunicado oficial: Club América informa que da por concluida la relación laboral con Miguel Herrera.#SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/oMMFMSsjmf — Club América (@ClubAmerica) December 21, 2020

Sin embargo, el despido del Piojo va más allá de los resultados deportivos, ya que durante varios años protagonizó episodios en los que perdió la cabeza y discutió, insultó e incluso hasta golpeó a diferentes personajes. Por ello, te presentamos la lista de sus escándalos.

‘Jalón de greña’ con auxiliar del LAFC

En el último partido que dirigió este año, Miguel Herrera explotó después de un supuesto golpe a Guillermo Ochoa, intercambió opiniones con los árbitros y posteriormente se enfrascó con uno de los auxiliares del LAFC, quien no se dejó y respondió de la misma forma.

El intercambio de empujones terminó con un golpe que recibió el Piojo y a pesar de que intervinieron futbolistas e integrantes de ambos cuerpos técnicos, el DT azulcrema alegó todo lo que pudo hasta que ingresó al túnel que lleva a vestidores.

Ver en YouTube

Eso no fue suficiente, pues el estratega fue expulsado y para el segundo tiempo tenía que subir a uno de los palcos del inmueble; no obstante, se negó a abandonar las gradas, pidió que le mostraran el reglamento para retirarse y al final tuvo que obedecer.

Escoltado y con palabras para todo el que se cruzara en su camino, Herrera culminó su segunda etapa con la escuadra de Coapa lejos de su banquillo, muy criticado y con una dolorosa derrota.

“ENSÉÑAME EL REGLAMENTO, YO NO ME MUEVO DE AQUÍ”. Miguel Herrera siendo escoltado pic.twitter.com/MFH5jJTIiF — Daniel Schvartzman (@Daniel_TUDN) December 20, 2020

Insultó a un árbitro que lo expulsó

En octubre de 2019, el entrenador estelarizó otro lamentable episodio en un partido de Fase Regular contra Cruz Azul. Sus dirigidos fueron superados ampliamente en la cancha y en el marcador, ya que La Máquina se llevó los tres puntos con marcador de 5-2.

Antes de que terminara el encuentro, el árbitro Marco Antonio Ortiz expulsó a Miguel Herrera y por consecuencia, este no pudo salir a su conferencia de prensa. Pero esto no fue impedimento para que diera a conocer su sentir.

Cuando los reporteros le pidieron declaraciones, el Piojo respondió que no podía hablar, que mejor dialogaran “con el pu… árbitro que viene ahí atrás“.

Ver en YouTube

Ese corto comentario le costó caro al DT porque para empezar, lo soltó en medio de las campañas que buscaron erradicar los gritos homofóbicos. La Comisión Disciplinaria lo sancionó con un partido por la tarjeta roja y con dos más por sus palabras.

Además, recibió una multa económica y tuvo que disculparse con el silbante públicamente. En un video de casi dos minutos, expresó que su frustración desencadenó su molestia y manifestó que tenía que manejarse como un ejemplo para muchos niños.

Hernán Cristante lo ahorcó

Otro episodio que marcó al Piojo se dio en marzo de 2018 en un enfrentamiento contra los Diablos Rojos del Toluca, entonces dirigidos por el argentino Hernán Cristante. Tras una fuerte falta cercana a las áreas técnicas, los dos estrategas se hicieron de palabras y empujones.

En una de las tomas de la transmisión es evidente que el DT choricero toma por el cuello a Miguel Herrera, quien poco pudo hacer para defenderse; sin embargo, ambos se fueron expulsados después de lo ocurrido.

Ver en YouTube

Para el 2021, Cristante regresará a la dirección técnica del Toluca y hace pocos días reveló en entrevista con TUDN que acudió a terapia para controlar sus emociones y evitar más incidentes. Tal vez esto también le funcione a Herrera, ¿no?

Explotó por la final contra Rayados

El 29 de diciembre de 2019 es otra fecha complicada para el americanismo. El equipo perdió en penales una final diferente por la participación de los Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes, aunque el arbitraje les jugó en contra.

Se rumora que el silbante César Arturo Ramos recibió varios partidos de suspensión como castigo por un mal desempeño en aquel duelo en el Estadio Azteca y volvió a pitarle al América hasta octubre de este año y Miguel Herrera no desaprovechó la oportunidad para recordarle su culpa.

“Tú te equivocaste en tu planteamiento, es lo mismo. Yo no tiré penales, yo no rematé a gol, yo no la puse en la fila 80“, respondió Ramos Palazuelos ante los reclamos sobre el encuentro que se llevó a cabo 10 meses antes.

Ver en YouTube

En Selección Mexicana vs Martinoli

Uno de los episodios más lamentables pero también conocidos sobre Miguel Herrera, es el de la agresión contra el narrador Christian Martinoli. ¿Lo peor? En esa ocasión también se involucró su hija Mishelle y a la postre, el entrenador salió de la Selección Mexicana.

Cuando todavía dirigía al Tri, el Piojo se encontró con el comentarista en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia y de acuerdo con la versión de los presentes la primera en soltar golpes fue Mishelle y le siguió el DT.

Martinoli reveló tiempo después que Herrera lo retó a golpes en repetidas ocasiones, lo amenazó en las filas de seguridad y le dijo que el incidente se repetiría cada vez que se encontraran.

Ver en YouTube

El ‘Piojo’ también fue polémico como jugador

La carrera como futbolista del ahora director técnico tampoco se salvó de envolverse en malas conductas. Una de sus polémicas más recordadas se dio previo al Mundial de Estados Unidos 1994 y le costó la convocatoria al torneo.

En un duelo de eliminatorias disputado en el Coloso de Santa Úrsula, Miguel Herrera intercambió empujones con el hondureño Dolmo Flores; minutos más tarde, el mexicano cobró venganza con una fuerte entrada con la que fue expulsado y luego apartado por Miguel Mejía Barón.