Ante el brote de coronavirus en México, la Liga MX comunicó que los partidos se jugarían a puerta cerrada, desde este sábado hasta nuevo aviso, situación que ha dividido opiniones entre aficionados, periodistas y hasta estrategas, como el caso de Miguel Herrera.

América tenía planeada una conferencia de prensa este sábado, pero ante el comunicado de la Liga MX, el club de Coapa canceló la conferencia para no correr riesgos de contagio con periodistas, sin embargo, el “Piojo” se detuvo a hablar a su salida del Nido.

El timonel indicó que jugar a puerta cerrada es una buena medida, sin embargo, consideró que lo mejor era detener la liga como ha sucedido con la MLS, Bundesliga, Premier League y La Liga, entre otras.

“Si todas las ligas del mundo, todos los eventos del mundo están parando, me parece que teníamos que haber tomado otras medidas, pero por lo menos una medida buena es no tener gente en el estadio”, comentó el timonel, previo al partido de este domingo contra Cruz Azul.

Herrera aseguró que la pandemia es una situación delicada, pero también instó a los aficionados a no caer en pánico, y compartió que al interior del plantel se siguen las medidas y consejos de la Secretaría de Salud, pero por el momento el equipo trabaja con normalidad.

“Hay que tomar esas situaciones con seriedad, no con miedo, con seriedad para que no pase nada. Hay que tomar todas las medidas precautorias, no es una broma, es una situación difícil, hoy ya nos cerraron la puerta del estadio, es una situación que hay que estar pendientes. No es alarmar a la gente, pero hay que estar pendientes y cuidarnos”, comentó.

América y Cruz Azul cerrarán la actividad de la jornada 10 en el Estadio Azteca este domingo a las 20:30 horas, sin público en las tribunas.