Mientras Costa Rica se va eliminada, Panamá, Haití y Curazao avanzaron de forma directa al Mundial 2026.

Miguel Herrera fracasó. No cumplió con su misión de llevar a Costa Rica al Mundial 2026. Peor aún, no le alcanzó ni para clasificar al repechaje con todo y que Concacaf repartió 3 boletos directos y dos lugares para el repechaje.

La Selección ‘Tica’ no quedaba eliminada de una Copa del Mundo desde Brasil 2014, cuando llegó hasta los Cuartos de Final. Clasificó a Rusia 2018 y Qatar 2022.

La prensa y la afición en Costa Rica le están dando con todo al ‘Piojo’ y no es para menos después de la eliminación, más si tomamos en cuenta que él mismo aseguró que conseguirían la clasificación.

Pero acá vamos a repasar qué tan malos fueron sus resultados o solo fue ‘mala suerte’.

Costa Rica quedó eliminada del Mundial 2026
Costa Rica quedó eliminada del Mundial 2026 / Fotografía Mexsport

¿Cómo le fue a Miguel Herrera con Costa Rica?

Costa Rica nombró a Miguel Herrera su nuevo entrenador en enero del 2025. Su objetivo era solo uno y muy claro: Clasificar al Mundial 2026, aprovechar que México, Canadá y Estados Unidos estaban fuera de la pelea con sus lugares seguros al ser países sedes (algo que no sucedió).

Durante casi un año, el ‘Piojo’ dirigió 15 partidos con una marca de; 7 victorias, 5 empates y 3 derrotas. En papel y así de lejos, no se ven taaaan malos sus resultados, pero el problema es que, 4 de esos empates, 1 derrota y apenas 1 victoria fueron en las Eliminatorias Mundialistas.

Si bien, registró varias goleadas al inició de su gestión contra Belice, las Bahamas y Nicaragua, al final del día no les sirvió de nada, por qué en el resto de partidos dejaron escapar varios puntos importantes.

LocalResultadoVisitanteCompetencia
1Costa Rica0-0HondurasEliminatorias
2Haíti1-0Costa RicaEliminatorias
3Costa Rica4-0NicaraguaEliminatorias
4Honduras0-0Costa RicaEliminatorias
5Costa Rica3-3HaítiEliminatorias
6Nicaragua1-1Costa RicaEliminatorias
7Estados Unidos6-5Costa RicaCopa Oro
(Cuartos de Final)
8México0-0Costa RicaCopa Oro
(Fase de Grupos)
9Costa Rica2-1República DominicanaCopa Oro
(Fase de Grupos)
10Costa Rica4-3SurinamCopa Oro
(Fase de Grupos)
11Costa Rica2-1Trinidad y TobagoEliminatorias
12Bahamas0-8Costa RicaEliminatorias
13Costa Rica6-1BeliceClasificación Copa Oro
14Belice0-7Costa RicaClasificación Copa Oro
15Estados Unidos3-0Costa RicaAmistoso

Miguel Herrera fracasó con Costa Rica

Bien dice el dicho que, ‘El pez por la boca muere’. Y eso le pasó a Miguel Herrera, hace unos meses aseguró dos cosas. La primera que, no llevar a Costa Rica al Mundial sería un fracaso. Y la segunda, que iba a clasificar a Costa Rica al Mundial.

Es obligación porque (Costa Rica) es una selección importante, porque es una selección grande, porque hay muy buen equipo, porque hay buenas figuras”.

Lo dijo durante una entrevista a Telemundo Deportes con Miguel Gurwitz, en la que aseguró que iban a clasificar directos, algo que ya sabemos que no sucedió.

“Canadá, Estados Unidos y México están fuera de la eliminatoria y tienes tres boletos y dos medios boletos más, pues sería algo ilógico no llegar al mundial. La idea es que vamos a llegar directos, estoy seguro, vamos a una selección fuerte, pero no llegar sería totalmente un fracaso, ¿no?“.

Y para que vean que no es invento nuestro, acá les dejamos la entrevista. Las declaraciones del ‘Piojo’ están en el minuto 32:25.

No es por hecharle más limón a la herida de la eliminación, pero el ‘Piojo’ firmó con Costa Rica un contrato hasta junio del 2026, con al idea de que iban a clasificar al Mundial y dependiendo su resultado en la competencia le darían una renovación.

El problema es que como no llegó, seguramente no va a cumplir su contrato, seguramente es cuestión de tiempo para que Costa Rica haga oficial su salida, más por la relación tan complicada que hay entre entrenador, afición, prensa y claro, los resultados.

