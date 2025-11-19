Lo que necesitas saber: Mientras Costa Rica se va eliminada, Panamá, Haití y Curazao avanzaron de forma directa al Mundial 2026.

Miguel Herrera fracasó. No cumplió con su misión de llevar a Costa Rica al Mundial 2026. Peor aún, no le alcanzó ni para clasificar al repechaje con todo y que Concacaf repartió 3 boletos directos y dos lugares para el repechaje.

La Selección ‘Tica’ no quedaba eliminada de una Copa del Mundo desde Brasil 2014, cuando llegó hasta los Cuartos de Final. Clasificó a Rusia 2018 y Qatar 2022.

La prensa y la afición en Costa Rica le están dando con todo al ‘Piojo’ y no es para menos después de la eliminación, más si tomamos en cuenta que él mismo aseguró que conseguirían la clasificación.

Pero acá vamos a repasar qué tan malos fueron sus resultados o solo fue ‘mala suerte’.

Costa Rica quedó eliminada del Mundial 2026 / Fotografía Mexsport

¿Cómo le fue a Miguel Herrera con Costa Rica?

Costa Rica nombró a Miguel Herrera su nuevo entrenador en enero del 2025. Su objetivo era solo uno y muy claro: Clasificar al Mundial 2026, aprovechar que México, Canadá y Estados Unidos estaban fuera de la pelea con sus lugares seguros al ser países sedes (algo que no sucedió).

Durante casi un año, el ‘Piojo’ dirigió 15 partidos con una marca de; 7 victorias, 5 empates y 3 derrotas. En papel y así de lejos, no se ven taaaan malos sus resultados, pero el problema es que, 4 de esos empates, 1 derrota y apenas 1 victoria fueron en las Eliminatorias Mundialistas.

Si bien, registró varias goleadas al inició de su gestión contra Belice, las Bahamas y Nicaragua, al final del día no les sirvió de nada, por qué en el resto de partidos dejaron escapar varios puntos importantes.

N° Local Resultado Visitante Competencia 1 Costa Rica 0-0 Honduras Eliminatorias 2 Haíti 1-0 Costa Rica Eliminatorias 3 Costa Rica 4-0 Nicaragua Eliminatorias 4 Honduras 0-0 Costa Rica Eliminatorias 5 Costa Rica 3-3 Haíti Eliminatorias 6 Nicaragua 1-1 Costa Rica Eliminatorias 7 Estados Unidos 6-5 Costa Rica Copa Oro

(Cuartos de Final) 8 México 0-0 Costa Rica Copa Oro

(Fase de Grupos) 9 Costa Rica 2-1 República Dominicana Copa Oro

(Fase de Grupos) 10 Costa Rica 4-3 Surinam Copa Oro

(Fase de Grupos) 11 Costa Rica 2-1 Trinidad y Tobago Eliminatorias 12 Bahamas 0-8 Costa Rica Eliminatorias 13 Costa Rica 6-1 Belice Clasificación Copa Oro 14 Belice 0-7 Costa Rica Clasificación Copa Oro 15 Estados Unidos 3-0 Costa Rica Amistoso

Miguel Herrera fracasó con Costa Rica

Bien dice el dicho que, ‘El pez por la boca muere’. Y eso le pasó a Miguel Herrera, hace unos meses aseguró dos cosas. La primera que, no llevar a Costa Rica al Mundial sería un fracaso. Y la segunda, que iba a clasificar a Costa Rica al Mundial.

“Es obligación porque (Costa Rica) es una selección importante, porque es una selección grande, porque hay muy buen equipo, porque hay buenas figuras”.

Lo dijo durante una entrevista a Telemundo Deportes con Miguel Gurwitz, en la que aseguró que iban a clasificar directos, algo que ya sabemos que no sucedió.

“Canadá, Estados Unidos y México están fuera de la eliminatoria y tienes tres boletos y dos medios boletos más, pues sería algo ilógico no llegar al mundial. La idea es que vamos a llegar directos, estoy seguro, vamos a una selección fuerte, pero no llegar sería totalmente un fracaso, ¿no?“.

Y para que vean que no es invento nuestro, acá les dejamos la entrevista. Las declaraciones del ‘Piojo’ están en el minuto 32:25.

No es por hecharle más limón a la herida de la eliminación, pero el ‘Piojo’ firmó con Costa Rica un contrato hasta junio del 2026, con al idea de que iban a clasificar al Mundial y dependiendo su resultado en la competencia le darían una renovación.

El problema es que como no llegó, seguramente no va a cumplir su contrato, seguramente es cuestión de tiempo para que Costa Rica haga oficial su salida, más por la relación tan complicada que hay entre entrenador, afición, prensa y claro, los resultados.