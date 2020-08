La jornada 3 de la Liga MX ya está en marcha y hay costumbres que jamás se van a perder. Miguel el ‘Piojo’ Herrera habló luego del empate entre America y Necaxa, donde fiel a su estilo criticó al arbitraje y al VAR. Considera que en este duelo hubo mucha interferencia de ‘los de arriba’ y que así no se puede jugar futbol, pues cortan el partido a cada rato.

En conferencia de prensa luego del encuentro ante el Necaxa, Miguel el ‘Piojo’ Herrera habló del arbitraje (una vez más) y no se guardó nada. A su gusto, en un partido tiene que mandar y decidir el árbitro central, pues si se basa a lo que digan los silbantes del VAR entonces se va a perder mucho tiempo y cortar el ritmo, como le pasó al América, por lo que espera que en un futuro cambien estas acciones.

“Uno no quiere hablar de las circunstancias que pasan en un juego pero hay que decirlas, no puede estar pitando la gente de arriba (del VAR) y menos un árbitro que se supone es de experiencia, lo he dicho mil veces, si hay jugadas de VAR, pues que vaya y las cheque como en el penal; pierde mucho menos tiempo. Es difícil agarrar un buen ritmo de juego cuando el árbitro se la pasa todo el tiempo deteniendo el partido”, mencionó el ‘Piojo’ Herrera.

Si bien el ‘Piojo’ Herrera está consiente del papel que jugó el VAR y el arbitraje en este duelo, también reconoció el esfuerzo del Necaxa para hacerles un juego complicado, pues presionaron de inicio a fin, los obligaron a cometer errores y al final aunque fue por la vía del penal, les sacaron el empate.

“No puedo demeritar el trabajo del rival, ellos estuvieron arriba presionando y nos obligaron a tirar la pelota larga y no pudimos hacer lo que veníamos haciendo. No puedo demeritar sólo porque un equipo se relaja, hay que reconocer también”, comentó el técnico del América.

Finalmente el ‘Piojo’ Herrera reconoció que el América no jugó bien, no tuvo tantos méritos como en duelos pasados pero aún así sacaron puntos y eso al final del día es algo que se agradece, por lo que seguirán trabajando a lo largo dela semana para volver a la senda de la victoria.

“La verdad es que no dimos un buen primer tiempo, ellos metieron, corrieron, fueron muy dedicados para apretar. Fue un partido parejo donde cuando las cosas no te salen bien, terminas sumando puntos y eso es importante pero tenemos que seguir trabajando para mejorar”, sentenció el ‘Piojo’ Herrera.

El próximo compromiso del América y el ‘Piojo’ Herrera

Tras este empate y mantenerse de momento como líder general con 7 puntos, América ya piensa en lo que será el partido ante Santos del próximo jueves 13 de agosto, encuentro que tendrá lugar en punto de las 21:00 hrs y donde buscarán afianzarse en la parte alta de la tabla general.