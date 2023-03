Checo Pérez y Max Verstappen lucen como la dupla más fuerte en la temporada 2023 de la Fórmula 1. Pero eso de estar tan cerca del neerlandés es un arma de doble filo para el mexicano, pues sabe bien que la prioridad de Red Bull es él.

Y aunque eso no evita que el mexicano se ilusione con ganarle y ser campeón del mundo, para algunos no hay manera de que eso suceda. Al menos para Mika Hakkinen eso no va a pasar.

Dice Mika Hakkinen que Checo Pérez no puede vencer a Verstappen/Getty

Mika Hakkinen y su opinión sobre la dupla entre Checo Pérez y Max Verstappen

El dos veces campeón del mundo da unas por otras. Un día halaga a Checo Pérez y dice que es el compañero perfecto de Verstappen, pero otras sale a decir que el tapatío debe resignarse a ser eso, el compañero de Max y no un rival que pueda quitarle la corona de la F1.

Tal cual, Mika Hakkinen dijo que Checo Pérez debe aceptar que no es capaz de derrotar a Verstappen ni ser el número 1 en Red Bull. Eso sí, el finlandés no lo dijo de forma personal contra Checo, para él cualquiera que sea compañero de Max debe aceptar que será segundo detrás de él.

“¿Existe alguien actualmente más rápido que él en la pista? Lo dudo, no creo que lo haya y sus campeonatos han reforzado la confianza que tiene en sí mismo. El equipo confía en él 100%”, dijo en un previo de la temporada 2023 con Unibet.

Que el mexicano debe ser realista y aceptar su lugar en Red Bull

Como ves, siente que Max Verstappen no tiene rival en la Fórmula 1, dice que se necesita mucho más que ganas para derrotarlo. Lo ve en gran forma y aunque cree que Checo Pérez trabaja chido, no es para tanto.

“Cuando tienes a un compañero como Max, tienes que ser realista. Tienes que admitir que no puedes vencerlo. Se necesita algo casi sobrenatural para vencer a Verstappen. Pérez será segundo, no hay dudas al respecto“.

¿Coincides con la opinión de Mika Hakkinen? ¿Neta será que Checo Pérez no tiene oportunidad alguna de vencer a Verstappen este 2023?