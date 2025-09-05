Lo que necesitas saber: Mike Tyson viene de dar una pelea de exhibición contra Jake Paul, mientras que la más recordada de Mayweather fue aquella contra John Gotti III. No muy buenas.

¡¡Tyson vs Mayweather!! Una pelea que muchos quisieran haber visto cuando ambos estaban en su “prime”, como dicen los chavos… no se armó (por edad y otras cuestiones), pero, mínimo, ya se armó la pelea de exhibición para ver a estas dos leyendas darse en el ring.

Mike Tyson / Foto: @MikeTyson

Tyson vs Mayweather se realizará en la primavera del 2026

La pelea fue oficializada por el gran Mike Tyson, quien compartió en sus redes el flyer de la batalla que ya se pactó con Floyd Mayweather. Ya está “firmada”, asegura Tyson sobre la pelea que, al parecer, será bautizada como “Leyenda vs Leyenda”.

De acuerdo con lo poco que dio a conocer el buen Iron Mike, la pelea Tyson vs Mayweather se realizará en 2026 y será promocionada como una pelea especial de exhibición, la cual se transmitirá a todo el mundo.

Tyson vs Mayweather / Imagen: @MikeTyson

“Esta exhibición le dará a los fans lo que quieren”: Floyd Mayweather

Por el momento se desconocen más detalles del asunto. ¿Cuándo y dónde será la pelea Tyson vs Mayweather? Habrá que esperar para la información del eventazo que será organizado por CSI Sport / Fight Sports… con respaldo de las promotoras de cada uno de los exboxeadores: Mike Tyson Promotions y Floyd Mayweather Promotions.

“Esta pelea es algo que ni el mundo ni yo pensamos que podría o podría suceder. Sin embargo, el boxeo ha entrado en una nueva era de lo impredecible”, señaló Tyson en boletín de prensa.

@MikeTyson

“Todavía no puedo creer que Floyd quiera realmente hacer esto. Va a ser perjudicial para su salud, pero quiere hacerlo, así que está firmado y está sucediendo!”, declaró Mike Tyson.

Por su parte, Floyd Mayweather advirtió que no ha habido peleador que empañe su legado… como dando a entender que Tyson no será el que acabe con su récord invicto. “Soy el mejor en el negocio del boxeo. Esta exhibición le dará a los fans lo que quieren”.